A gamba tesa su Theo Hernandez: “Da domani dritto in panchina”

Esclusione in vista per Theo Hernandez, continua la crisi del francese: l’annuncio scuote il mondo rossonero

Prosegue tra alti e bassi la stagione del Milan, per il quale adesso gli impegni incombono più che mai e con la necessità impellente di fare risultato, nonché di provare a essere più convincenti dal punto di vista del gioco. Non ha entusiasmato particolarmente la vittoria colta contro lo Slovan Bratislava, per le solite amnesie che hanno lasciato più di qualche perplessità. Diversi tra i singoli restano ancora al di sotto della propria asticella ideale, come ad esempio Theo Hernandez.

Il laterale francese è di certo, almeno in rapporto alla proprie potenzialità, una delle maggiori delusioni in questa prima parte di stagione. Siamo decisamente lontani dai suoi momenti di maggior splendore e in più di una occasione è finito sul banco degli imputati. Oltretutto, è spesso costretto agli straordinari per l’assenza di una alternativa di sufficiente livello sulla propria fascia di competenza.

Tra prestazioni in campo non ottimali e una trattativa in salita per il rinnovo, non è certo un momento facile per lui. Il Milan avrebbe però bisogno del miglior Theo Hernandez per ambire a grandi traguardi. Tra le tante critiche ricevute, fanno rumore quelle di Antonio Cassano, uno che come sempre non le manda a dire.

Cassano attacca Theo Hernandez: “E’ un problema, il Milan deve fare come con Leao”

L’ex attaccante barese ha parlato del terzino milanista nel corso dell’ultima puntata del programma ‘Viva el Futbol’, su Twitch. Arrivando a suggerire l’idea di farlo finire in panchina, visto che il suo rendimento non migliora.

“Dobbiamo parlarci chiaro, sono dodici partite che è inguardabile – ha spiegato – Prima, sulla fascia sinistra, spaccava le partite, adesso è irritato e irritante sin dall’inizio della stagione. Se è vero, come qualcuno dice, che si parla del terzino più forte al mondo, bisogna fare come con Leao. Se ci sono problemi, o lui e la società li risolvono, o da domani deve giocare Terracciano. In questo momento, per il Milan è un grosso problema, mi aspetto una presa di posizione da Fonseca“.