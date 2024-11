Zirkzee fuori anche in Europa: la Juve lo riporta in Serie A

Momento difficile per il giocatore olandese, che valuta seriamente un ritorno in Italia. C’è il club bianconero, ma non solo

Il vento non è certo cambiato. La stagione di Joshua Zirkzee continua ad essere complicata, anche con l’arrivo in panchina di Amorim.

Stasera nella sfida di Euopra League, contro i norvegesi del Bodo Glimt, valevole per la quinta giornata, non c’è stato spazio per l’ex Bologna, rimasto in panchina per tutta la sfida. Una sfida, ricca di gol, che ha visto l’ex Atalanta Hojlund, andare a segno con una doppietta.

Joshua Zirkzee, dunque, continua a non giocare titolare con la maglia dei Red Devils. E dire che l’avventura al Manchester United era cominciata come meglio non si potesse: all’esordio, infatti, l’attaccante olandese aveva deciso la sfida del 16 agosto contro il Fulham. Poi ten Hag gli aveva dato fiducia, ma dopo qualche partita sono arrivate le prime panchine. Zirkzee così ha sempre giocato meno e l’arrivo di Amorim in panchina, per l’olandese, non ha cambiato la sua stagione, come in molti speravano. Non è ancora tempo di gettare la spugna, ma la pazienza sta per finire e l’entourage dell’ex Bologna ha iniziato a guardarsi attorno. Ma anche a Manchester sono pronti a valutare un suo addio nel 2025, nonostante un investimento importante da oltre 40 milioni di euro.

Futuro Zirkzee: Juve vigile, ma c’è anche l’Aston Villa

Le squadre interessate a Joshua Zirkzee, dopo la grande annata vissuta al Bologna, chiaramente non mancano. In Serie A, prima dell’approdo in Inghilterra, era praticamente sul taccuino di tutte le big.

E’ stato così il Milan a far sul serio, prima, però, di mollare la presa per via delle commissioni. Oggi i rossoneri non sono pronti a tornare su Zirkzee. C’è, invece, chi vuole scommetterci ancora ed è chiaramente quel Thiago Motta, che lo ha reso grande. Per l’olandese potrebbe davvero essere la soluzione migliore: tornare nel campionato dove ha fatto la differenza con l’allenatore che lo conosce meglio. Serve chiaramente trovare i giusti incastri economici e anche per questo è più facile pensare ad un nuovo approdo in Italia in estate. Ma la Juve farà un tentativo già per il prossimo mercato invernale. Attenzione, però, alla pista che potrebbe portarlo a Birmingham: Zirkzee, infatti, interessa anche all’Aston Villa.