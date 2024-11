Titolare con la Fiorentina, ma con le valige in mano: è sfida tra Juve e Milan

Il giocatore è pronto a salutare il club viola già durante il calciomercato di gennaio: il club rossonero e quello bianconero sulle sue tracce

E’ in campo dal primo minuto in Fiorentina-Paphos, match che si sta giocando al Franchi di Firenze e valevole per la quarta giornata di Conference League, ma il suo futuro appare davvero lontano dal club viola.

Fabiano Parisi, titolare stasera in Europa, non è certo una prima scelta per Raffaele Palladino, che ha deciso di puntare su Gosens sulla fascia sinistra. L’ex Atalanta e Inter si è preso il ruolo di titolare subito, appena messo piede a Firenze. Da quel momento, di fatto, ha sempre giocato le partite contano. In Serie A, dunque, è del tedesco la maglia; in Europa, dove l’ex Monza si affida spesso al turnover, invece, hanno giocato sia Parisi che Biraghi. Sul lato mancino, dunque, la Fiorentina ha davvero abbondanza e il classe 200 è chiaramente l’indiziato numero uno a fare le valigie già durante il calciomercato di gennaio.

Futuro Parisi: Milan e Juve osservano, ecco chi lo vuole

L’ex Empoli è stato prelevato due estati fa per una decina di milioni di euro. Una cifra non certo alta, che il club viola vorrebbe recuperare. Anche lo stesso calciatore è sempre più convinto che cambiare aria potrebbe essere la soluzione migliore.

Le squadre interessate a Parisi non mancano di certo. Nell’ultimo periodo ci ha pensato tanto il Milan, che vuole regalarsi un vice Theo Hernandez. Il classe 2000 non andrebbe ad occupare nessuno slot della lista stranieri e questo non è certo un dettaglio da sottovalutare, come non può esserlo il sempre più probabile riscatto di Yacine Adli da parte della Fiorentina. Il prezzo, poi, è proprio quello della valutazione di Parisi. Se il Milan decidesse di affondare il colpo, l’affare potrebbe, dunque, davvero decollare.

Ma il terzino piace a tante squadre, anche alla Juventus, che deve fare i conti con una vera e propria emergenza difensiva, dopo l’ultimo infortunio grave di Cabal. Attenzione, però, anche al Torino dove potrebbe giocare, certamente, con maggiore continuità.