Sorpresa Atalanta, Retegui alla Juventus: la scelta è stata già fatta

L’attaccante italo-argentino potrebbe lasciare i bergamaschi per approdare alla corte di Thiago Motta: la decisione a maggioranza

Un’Atalanta inarrestabili. La Gasperini band non soltanto vince in Serie A, ma stupisce per continuità anche in Europa.

L’ultima partita di Champions lo conferma con il 6-1 rifilato in casa dello Young Boys che sta a testimoniare l’ottimo momento di forma che stanno vivendo i nerazzurri. Una squadra che ha trovato un bomber d’eccezione come Mateo Retegui: l’ex Genoa è arrivato subito dopo l’infortunio estivo di Scamacca, ma ha impiegato pochissimo tempo per entrare nel cuore dei tifosi della Dea e per dimostrare che la scelta è stata quella giusta.

I numeri testimoniano la bontà dell’operazione messa a segno dall’Atalanta: i gol in campionato sono già 12, a cui vanno sommate le due reti realizzate martedì sera contro la formazione svizzera in Champions. Un totale di 14 reti stagionali che ha inevitabilmente acceso i riflettori sull’attaccante, protagonista anche con la Nazionale di Spalletti.

Così, mentre l’Atalanta se lo tiene stretto, suona qualche sirena per il bomber di Gasperini, così come per gli altri gioielli della società orobica: da De Ketelaere a Lookman, senza dimenticare anche Ederson. Proprio su di loro si è concentrato il sondaggio di Calciomercato.it, pubblicato sul nostro canale Telegram: “Atalanta straripante anche in Europa: quale giocatore nerazzurro farebbe al caso delle big italiane?”

Juventus, Retegui bianconero: battuto Lookman-Milan

Ebbene, la risposta più gettonata, anche se di poco, è stata proprio quella che vuole Retegui come prossimo calciatore bianconero. La pensa così il 45% dei tifosi che ha risposto al sondaggio. Del resto la Juventus ha la necessità di un attaccante e il bomber atalantino ha le caratteristiche adatte per essere il profilo giusto per Thiago Motta.

Un Retegui che potrebbe anche sostituire Vlahovic nel caso in cui quest’ultimo andasse via e non rinnovasse il contratto in scadenza nel 2026. Altra operazione che trova il favore dei tifosi è quella che vedrebbe Lookman al Milan (43%), mentre Ederson-Inter e De Ketelaere-Napoli hanno raccolto soltanto il 6% di preferenze. È Retegui-Juventus il colpo giusto.