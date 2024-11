Porte in faccia alla Juventus: il bomber non arriverà a gennaio

La Juventus vede sfumare uno dei nomi seguiti per l’attacco: trasferimento da escludere nel corso della sessione invernale

Si avvicina il calciomercato invernale e per la Juventus si tratterà di un appuntamento da non fallire, vista la particolare situazione in cui versano i bianconeri. Protagonisti di un avvio di stagione discreto, ma funestato da una lunghissima serie di infortuni, che stanno sicuramente avendo delle ripercussioni sul rendimento della squadra di Thiago Motta. Che prova sempre a giocarsela laddove possibile, ma sta facendo i conti con una coperta in questo momento corta, anzi cortissima.

Di mercato, non si poteva non parlare prima della gara con l’Aston Villa, in Champions League, con Cristiano Giuntoli, che ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’ aveva chiarito come gli sforzi dei bianconeri si concentreranno sul reparto difensivo. Juventus che continua a seguire le piste Antonio Silva e Skriniar, tra le altre, ma non solo. Ma non è affatto da escludere che ci siano altri movimenti.

Innanzitutto perché Fagioli interessa a Psg e Marsiglia, può essere sacrificato per monetizzare e la sua partenza potrebbe aprire anche a un colpo a centrocampo. In attacco, inoltre, nonostante la Juventus pare voglia, almeno a parole, aspettare il rientro di Milik, dei sondaggi in corso ci sono. Su Calciomercato.it, abbiamo parlato dell’interesse della Juve per Evan Ferguson. Ma ci sono anche altri nomi sul taccuino di Giuntoli. Per uno di questi, però, pare non esserci nulla da fare.

Juventus, il Bayer Leverkusen fa muro per Schick: no alla cessione

La Juventus ha rimesso nel mirino, ad anni di distanza, Patrik Schick, dopo quel trasferimento saltato dopo le visite mediche, nel 2017. Per l’attaccante ceco, tuttavia, il Bayer Leverkusen non pare voglia ascoltare offerte.

Il giocatore, andato a segno in Champions contro il Salisburgo, ha messo insieme 8 reti in 16 presenze in stagione ma vorrebbe più spazio e non soltanto giocare quando il suo alter ego Boniface o qualcun altro è indisponibile. Secondo ‘Sky Sport Deutschland’, tuttavia, il club avrebbe chiarito la sua posizione con l’attaccante. Nessuna cessione in programma a gennaio, se ne potrà eventualmente riparlare in estate. Un brutto colpo per la Juventus.