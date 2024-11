PAGELLE E TABELLINO LAZIO-LUDOGORETS 0-0: male quasi tutti, ma Strukan la fa grossa

Pagelle e tabellino di Lazio-Ludogorets, match valido per la 5a giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2024/25

LAZIO

Mandas 6

Marusic 6

Gigot 5

Patric 6

Pellegrini 5,5. Dal 46′ Lazzari 6

Guendouzi 5,5

Vecino 5,5. Dal 60′ Rovella 6

Tchaouna 5. Dal 46′ Isaksen 5,5

Dia 6. Dal 46′ Castellanos 5

Pedro 5,5. Dal 79′ Zaccagni 6

Noslin 5,5

All.: Baroni 5,5

LUDOGORETS

Bonmann 6

Witry 6

Kurtulus 6

Almeida 6,5

Son 5,5. Dall’81’ Yordanov sv

Duarte 6

Pedro Naressi 6

Gropper 6,5

Chochev 6. Dall’89’ Piotrowski sv

Rwan Seco 6. Dal 68′ Duah 5,5

Erick Marcus 6. Dall’81’ A. Camara sv

All.: Jovicevic 6,5

Arbitro: Duje Strukan (CRO) 3: un rigore che più solare non si può, rivisto anche al monitor. Una roba inspiegabile, senza senso. Per far perdere la pazienza a Baroni ce ne vuole…

Il tabellino di Lazio-Ludogorets

Ammoniti: Pellegrini (L), Witry (LU), Tchaouna (L) Gigot (L), Patric (L).

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Patric, Pellegrini (45′ Lazzari); Guendouzi, Vecino (60′ Rovella); Tchaouna (45′ Isaksen), Dia (45′ Castellanos), Pedro (79′ Zaccagni); Noslin.

A disp.: Provedel, Furlanetto, Milani, Gila, Romagnoli, Dele-Bashiru, Di Tommaso.

All.: Baroni.

LUDOGORETS (4-3-1-2): Bonmann, Witry, Kurtulus, Almeida, Son (81′ Yodanov); Duarte, Pedro Naressi; Gropper, Chochev (89′ Piotrowski); Rwan Seco (68′ Duah); Erick Marcus (81′ A. Camara).

A disp.: Padt, Hristov, Terziev, Piotrowski, Rusev, Verdon.

All.: Jovicevic.

Arbitro: Duje Strukan (CRO); Assistenti: Zobenica (CRO) – Jaksic (CRO); IV Uomo: Zebec (CRO); VAR: Dingert (GER); AVAR: San (SVI).