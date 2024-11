Lazio-Ludogorets, la Nord non ci sta: la protesta furiosa contro la Uefa

Netto il malumore dei tifosi biancocelesti dopo la decisione dell’Uefa di vietare la trasferta di Amsterdam con l’Ajax ai tifosi laziali

All’Olimpico si gioca Lazio-Ludogorets, quinta giornata di una Europa League che fino a questo momento ha consegnato una squadra totalmente padrona della classifica a punteggio pieno come quella biancoceleste. Dopo la vittoria col Bologna gli uomini di Baroni che cercano l’ottavo successo di fila che ipotecherebbe o quasi la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Anche se il prossimo impegno europeo della Lazio è di quelli tosti, in casa dell’Ajax del 12 dicembre. Ma sul match della Johan Cruyff Arena ci sono già polemiche importanti, relative alla chiusura della trasferta per i tifosi biancocelesti. “Alcuni tifosi della S.S. Lazio sono noti per le loro simpatie di estrema destra e fasciste e per le loro espressioni antisemite e razziste”, hanno spiegato il sindaco e il capo della Polizia di Amsterdam che temono disordini. Per questo dall’Uefa è arrivata quindi la decisione definitiva, nonostante i tentativi di Lotito e della società.

Trasferta vietata con l’Ajax, i tifosi della Lazio contro la Uefa. E Lotito tuona

Una vicenda che ha fatto infuriare tutta la tifoseria laziale, che nella partita di stasera ha esternato il suo disappunto fischiando (più del solito) l’inno dell’Europa League – competizione Uefa – e intonando cori (e anche l’inno di Mameli) contro il principale organo calcistico europeo con cui le ruggini sono decisamente tante.

Ieri era arrivato il pesante sfogo del ds Angelo Fabiani in conferenza stampa (“Cose da terzo mondo”) mentre oggi ha detto la sua anche il presidente Lotito: “Sono capogruppo nella commissione Segre contro l’odio e la violenza, nel nostro Consiglio di amministrazione c’è Mario Venezia che è anche il presidente della fondazione Museo della Shoah. E poi siamo noi quelli antisemiti. Questi ci stanno facendo pagare i comportamenti di altre tifoserie, di trascorsi che sono avvenuti poco tempo fa e che non c’entrano nulla con la mia squadra. Le autorità stanno violando Schengen, impedire agli italiani di andare ad Amsterdam mi pare una follia, no? I nostri tifosi hanno pagato i biglietti e anche gli alberghi. Su quali basi hanno deciso? Per ora abbiamo attivato tutte le procedure necessarie, ho già parlato con l’ambasciatore”.