Theo Hernandez via dal Milan: lo paga la Juventus

Il terzino francese potrebbe lasciare i rossoneri a fine stagione e il suo acquisto potrebbe essere pagato dai bianconeri

Vince il Milan e tira un sospiro di sollievo dopo le polemiche post pari con la Juventus e un primo tempo non entusiasmante contro lo Slovan Bratislava. Decisivo Rafa Leao, tenuto in panchina da Fonseca, e sempre al centro delle discussioni sulla sua capacità di fare la differenza.

Un altro big dei rossoneri che fatica a mettere d’accordo tutti è Theo Hernandez: le qualità del francese sono riconosciute, ma difetta di continuità e in questa stagione sono più le volte che ha steccato, di quelle in cui è stato in grado di dare un contributo decisivo alla squadra. In questo contesto si inserisce anche la difficoltà nella trattativa per il rinnovo, attualmente in stallo.

Dopo i contatti estivi, le parti non si sono più aggiornate e la società non si è fatta più sentire dall’entourage del calciatore che aspetta una chiamata per entrare nei dettagli del possibile nuovo accordo. Non dovesse esserci questo sviluppo, non sarebbe da escludere un addio a fine stagione, considerato il contratto in scadenza nel 2026. Proprio a questo riguardo un club che avrebbe messo Theo Hernandez in cima alle preferenze c’è e l’intreccio con la Juventus potrebbe favorire il colpo.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez ceduto per colpa della Juve

Il terzino francese piace al Manchester United con Amorim che avrebbe chiesto uno tra lui e Davies per il prossimo anno.

A favorire l’assalto ad Hernandez potrebbe esserci proprio la Juventus. I bianconeri, infatti, sono interessati a Zirkzee che con i Red Devils non ha convinto e che il nuovo allenatore sarebbe pronto a mettere sul mercato. Così, Giuntoli potrebbe presentare un’offerta convincente al Manchester United, magari per riscattarlo dopo sei mesi di prestito. Soldi che da Manchester potrebbero essere girati, con l’aggiunta di altri, direttamente al Milan per strappare Theo Hernandez ai rossoneri.

Un intreccio che non può essere escluso a priori e che priverebbe i rossoneri di uno dei big della rosa di Fonseca, uno di quelli però che in questa stagione sta deludendo più di altri. Che sia un motivo sufficiente per voltare pagina?