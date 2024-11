Retegui osservato speciale, intrigo nerazzurro con Thuram | ESCLUSIVO

Il mercato di Inter e Atalanta potrebbe intrecciarsi la prossima estate. Nel valzer degli attaccanti sono invitati anche i due bomber

Inter e Atalanta fanno due bei passi avanti nella qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Le vittorie rispettivamente in casa contro il Lipsia e in trasferta contro lo Young Boys proiettano le due squadre lombarde nelle zone altissime della classifica.

Gli ottimi risultati delle formazioni di Inzaghi e Gasperini, inevitabilmente, accendono anche i riflettori del mercato sui gioielli nerazzurri. Soprattutto sugli attaccanti. Da un lato è noto l’interessamento del Paris Saint-Germain per Marcus Thuram: come vi abbiamo anticipato, i campioni di Francia sono intenzionati a riportare in patria il centravanti transalpino e non sono per nulla spaventati dalla clausola rescissoria fissata dall’Inter intorno agli 85-90 milioni di euro. Dall’altro lato si è appreso che gli scout dell’Arsenal ieri sera erano in Svizzera per visionare Mateo Retegui, autore di una doppietta nel tennistico 6-1 rifilato agli elvetici.

Atalanta, anche il Psg su Retegui: fissato il prezzo del cartellino

Secondo le informazioni da Calciomercato.it, però, il bomber della Nazionale di Luciano Spalletti è finito anche nel mirino dello stesso Psg, in piena crisi in Champions League.

La società capitolina ha intenzione di rifare l’attacco (dopo Mbappe lo scorso luglio, sul piede di partenza anche Kolo Muani e Ramos potrebbe partire, ndr) la prossima stagione e non è da escludere che possa provare a mettere a segno il doppio colpo nerazzurro in Serie A. L’Atalanta per Retegui chiede una cifra vicina ai 45 milioni di euro, ossia venti in più di quelli spesi la scorsa estate per prenderlo dal Genoa. Nelle ultime ore, la punta nativa di San Fernando in Argentina è stata accostata anche a Napoli e Juventus, ma le voci non hanno per ora trovato conferme.