Napoli, Conte perde un pezzo: rientra direttamente nel nuovo anno

Infortunio in casa partenopea dopo la fondamentale vittoria di domenica in campionato contro la Roma: tegola per Antonio Conte, stop di almeno un mese. Possibile rientro a inizio 2025

Il Napoli continua a comandare la classifica in campionato grazie alla vittoria di misura di domenica al ‘Maradona’ contro la nuova Roma di Ranieri, decisa dal guizzo di Lukaku sull’assist di capitan Di Lorenzo.

La squadra di Antonio Conte risponde alle inseguitrici e torna subito in vetta davanti a Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio. Un punto di vantaggio ma prezioso per i partenopei, anche se il tecnico preferisce sempre non sbilanciarsi sull’obiettivo scudetto. Il Napoli è tornato alla vittoria dopo il fragoroso ko con l’Atalanta e il pari non senza polemiche a San Siro contro l’Inter, che aveva innescato le frecciate con il presidente nerazzurro Marotta.

Il Napoli prepara la trasferta di domenica a Torino, dove Conte però dovrà riunificare a un jolly prezioso come Pasquale Mazzocchi.L’ex Salernitana nel finale di partita contro la Roma aveva rilevato Politano, rimediando però un infortunio non di poco conto e che lo costringerà a restare ai box per almeno un mese.

Napoli, infortunio Mazzocchi: almeno un mese di stop per il jolly di Conte

Mazzocchi, dopo gli esami tormentati sostenuti nelle scorse ore, ha accusato una lesione distrattiva del muscolo soleo del polpaccio sinistro.

Certamente non una buona notizia per Conte, che potrebbe perderlo per il resto del 2024. Mazzocchi, oltre alla prossima sfida contro il Torino, salterà le due gare contro la Lazio (la prima valevole per gli ottavi di Coppa Italia), insieme alle sfide con Udinese e Genoa. L’esterno è in dubbio invece per l’ultima gara dell’anno contro il Venezia, mentre la data più probabile per il recupero è il 4 gennaio per l’incrocio al vertice in casa della Fiorentina. Conte spera di recuperare Mazzocchi il prima possibile, anche se il giocatore rischia seriamente di tornare in campo soltanto nel 2025. Senza l’ex Salernitana, come vice Politano potrebbe trovare maggiore spazio Zerbin nelle prossime settimane.