Koné brilla nella Roma: la verità sulle mosse di Inter e Juve per il francese | ESCLUSIVO

Nel corso dell’ultimo intervento a Ti Amo Calciomercato è stato posto sotto la luce dei riflettori anche il centrocampista giallorosso. Il curioso retroscena non è passato inosservato

In questa prima parte di stagione assolutamente difficile per la Roma, una delle poche note positive è rappresentato sicuramente da Manu Koné. Il centrocampista francese non ha faticato più di tanto a prendere in mano le redini del centrocampo, mettendo subito in mostra qualità importanti sia in fase di non possesso che dal punto di vista atletico.

Espressamente richiesto da Daniele De Rossi per rinforzare un reparto al quale mancava un profilo con le caratteristiche della mezzala francese, Koné è stato subito messo al centro del progetto tattico di Claudio Ranieri. Per riuscire a portare la mezzala transalpina all’ombra del Colosseo, però, i giallorossi sono stati chiamati a battere una concorrenza piuttosto nutrita. Oltre al Milan, che ha provato fino in fondo a capire i margini di manovra, anche Inter e Juventus hanno sondato il terreno. A svelare questo interessante retroscena è stata Eleonora Trotta, intervenuta nel corso della diretta su YouTube di ‘Ti Amo Calciomercato’.

Calciomercato Roma, Inter e Juventus anticipate per Koné

La nostra direttrice, oltre a rimarcare le qualità dell’ex Borussia Monchengladbach, ne ha messo in luce anche l’attuale valutazione, svelando importanti retroscena di calciomercato. Ecco quanto riferito sul tema Koné da Trotta:

“Possiamo dire che intanto la Roma la scorsa estate con un blitz importante soddisfa De Rossi che voleva un calciatore così, batte una concorrenza importante, straniera, ma anche italiana. Ci hanno confermato che in caso di uscita di un centrocampista, l’Inter avrebbe affondato il colpo ma anche la Juventus prima di Thuram lo ha osservato con grandissima attenzione. Stiamo parlando di un ciocatore di un certo livello tant’è che oggi vale il doppio: la Roma lo paga 20 milioni ma oggi vale almeno 40 milioni di euro. Ha ampi margini di miglioramento e quel calciatore moderno che ha un cambio di passo che ti può cambiare la partita”.