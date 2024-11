Juventus senza pace, altro infortunio: ginocchio ko

Dopo Bremer e Cabal, i bianconeri rischiano di dover fare i conti con un altro stop particolarmente lungo: le immagini fanno preoccupare

Una stagione molto sfortunata, anche troppo. La Juventus paga ancora il conto con la dea bendata e subisce un altro infortunio che pare essere molto grave.

I ko di Bremer e Cabal hanno scombussolato i progetti di Thiago Motta: entrambi alle prese con la lesione del legamento crociato, con la stagione praticamente finita, il loro infortunio ha spinto Giuntoli ad intervenire sul mercato dal quale arriverà almeno un difensore (se non due). Le brutte notizie però non sembrano essere finite per i bianconeri e l’ultima notizia fa temere il peggio: torsione innaturale del ginocchio, mani al volto e il rischio di un lungo stop.

Questa volta ad incrociare le dita e sperare che le previsioni siano tutte sbagliate è la Next Gen bianconera, impegnata quest’oggi contro la Turris nel recupero della quindicesima giornata di Serie C. Durante il primo tempo il tecnico Brambilla ha dovuto tirare fuori dal campo Pedro Felipe, vittima di un brutto infortunio.

Juventus, infortunio per Pedro Felipe: si teme un lungo stop

Venti anni, difensore brasiliano di piede dentro, da gennaio in bianconero, Pedro Felipe si è accasciato a terra visibilmente dolorante dopo una torsione del ginocchio.

Il giovane calciatore si è immediatamente portato le mani al viso, come segno di grande sofferenza, ed è stato immediatamente soccorso dallo staff sanitario della Juventus. Per lui però non c’è stata la possibilità di fare ritorno in campo: ha lasciato il terreno di gioco tra gli applausi dei presenti per fare posto a Citi al 27′ minuti della prima frazione di gioco.

Ora c’è da attendere per capire l’entità dell’infortunio riportato dal brasiliano, anche se le immagini fanno temere il peggio. Si dovranno comunque aspettare gli accertamenti a cui a breve si sottoporrà il calciatore per capire qual è il tipo di problema riportato e quanto tempo dovrà restare ai box. Con il timore che il verdetto sia il medesimo di Bremer e Cabal.