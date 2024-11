Douglas Luiz e il ritorno all’Aston Villa: l’annuncio non lascia dubbi

Douglas Luiz in crisi alla Juventus, lo scenario di un ritorno in Inghilterra prende corpo attraverso alcune dichiarazioni

Questa sera, in campo Aston Villa-Juventus, match fondamentale per il percorso in Champions League dei bianconeri, che vanno a caccia di punti pesanti per tenersi nella parte alta della classifica della prima fase e inseguire la qualificazione al prossimo turno senza passare dagli spareggi di febbraio. Per la squadra di Thiago Motta, una serata delicata, al netto delle tante assenze che continuano ad affliggerla e che la costringono a scendere in campo a Birmingham a ranghi ridotti. Tra gli assenti, anche il grande ex di giornata, Douglas Luiz.

Un cammino accidentato, quello del brasiliano a Torino. Era arrivato con grandi attese e un investimento corposo per acquistarlo, ma fin qui il suo contributo alla causa è stato praticamente nullo. Da un mese, l’infortunio a condizionarlo e a tenerlo fuori dal campo, con un rientro che non si annuncia ancora immediato, visto che pare che nemmeno in campionato contro il Lecce il centrocampista ci sarà.

Si sta configurando, per adesso, un vero e proprio flop. E si è parlato, tra le varie ipotesi, di un ritorno all’Aston Villa, magari già a gennaio. Un tema sul quale è arrivato un annuncio interessante.

Monchi ‘chiama’ di nuovo Douglas Luiz all’Aston Villa: “Lo riprenderei”

Di Douglas Luiz, ha parlato ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, in una lunga intervista, Monchi, direttore sportivo degli inglesi e vecchia conoscenza del nostro calcio per i suoi trascorsi alla Roma.

Sul tema, ha spiegato: “A Torino sta giocando molto meno di quello che ci aspettassimo, è un giocatore fortissimo. Magari ha bisogno di tempo, ma le sue qualità non si discutono. Penso che diventerà un giocatore importante per la Juventus. Se lo riprenderei? Sempre, in qualsiasi club, come ho detto è fortissimo. Anche se in questo momento a centrocampo siamo messi bene avendo investito su calciatori come Tielemans, Onana, Kamara, Barkley. Altri affari con la Juventus a gennaio o a giugno? Vedremo, perché no, con Giuntoli ho un ottimo rapporto”.