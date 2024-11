Champions League, serata amara per Juve e Bologna: pari bianconero, rossoblù sconfitti

Gli uomini di Thiago Motta pareggiano con brivido sul campo dell’Aston Villa, i felsinei perdono in casa contro il Lille

Se la prima serata di Champions era stata dolcissima per le italiane con tre vittorie in altrettante partite, non si può dire lo stesso della seconda serata della quinta giornata. Né la Juventus né il Bologna sono riuscite a vincere.

I bianconeri conquistano un pareggio sul complicato campo dell’Aston Villa in quella che era senz’altro la gara più dura del turno per le compagini della Serie A. I felsinei invece non riescono ancora a trovare la prima storica vittoria di Champions, anzi vengono battuti dal Lille e vedono complicarsi sempre più la possibile qualificazione con solo tre gare da giocare.

Un punto prezioso per una Juve rimaneggiata, che porta i bianconeri a 8 punti in classifica. Gli uomini di Thiago Motta rischiano nel primo tempo con Watkins, che però si fa fermare da Di Gregorio. Digne invece coglie la traversa. Lo stesso Di Gregorio è molto bravo su McGinn che a botta sicura a metà ripresa si vede negare il gol del vantaggio. Vantaggio che avevano sfiorato i bianconeri poco prima con Conceiçao. Il portoghese è certamente uno degli uomini più vivaci. Martinez è miracoloso su una sua conclusione a distanza ravvicinata del 7 bianconero. Brivido a tempo quasi scaduto: Rogers insacca, da calcio piazzato, ma l’arbitro fischia fallo di Diego Carlos su Di Gregorio.

Aston Villa-Juventus 0-0 e Bologna-Lille 1-2: tabellini e classifica

Nulla da fare invece per il Bologna, che trova sì il primo storico gol di questa Champions, ma non i tre punti.

I rossoblù sbloccano con Dallinga, ma il Var annulla per leggero fuorigioco. Il gol del Lille arriva nel finale della prima frazione con Mukau, che sfrutta un errore della retroguardia nato da uno sfortunato rimpallo. Nella ripresa Skorupski tiene a galla i padroni di casa, che trovano il primo gol in Champions con Lucumi. Il colombiano è il più lesto di tutti a sfruttare una punizione dalla sinistra. Dopo solo tre minuti però è ancora il giovane centrocampista congolese a trovare la doppietta personale e l’1-2 definitivo.

La Juve aggancia dunque il City a 8 punti in classifica, il Bologna resta a 1 punto e vede complicarsi ancora di più le possibilità di passaggio del turno.

Aston Villa-Juventus 0-0

Bologna-Lille 1-2

Mercato: Mukau (L) 44′ e 66′, Lucumi (B) 63′.

CLASSIFICA: Liverpool 15 punti; Inter 13; Barcellona e Borussia Dortmund 12; Atalanta 11; Bayer Leverkusen, Monaco, Arsenal, Aston Villa, Sporting CP, Lille e Brest 10, Bayern, Atletico Madrid, Benfica e Milan 9; Manchester City, Juventus, Psv, Celtic 8; Dinamo Zagabria, Club Brugge e Feyenoord 7; Real Madrid 6; Paris Saint-Germain, Sparta Praga, Stoccarda e Shakhtar Donetsk 4; Girona, Salisburgo, Sturm Graz, Stella Rossa 3; Bologna 1; Lipsia, Young Boys e Slovan Bratislava 0.