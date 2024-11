“Causa per mobbing”, succede di tutto alla Juventus: è bufera

La Juventus potrebbe essere chiamata davanti a un giudice per un caso di mobbing, esplode la polemica

La Juventus pronta a scendere in campo in Champions League, contro l’Aston Villa, per una partita molto importante ma in una situazione senza dubbio delicata in questo momento. Per i bianconeri, non si arresta l’emergenza infortuni e a Birmingham, per Thiago Motta, gli assenti saranno ben otto in totale.

Nessuno dei giocatori in infermeria ha recuperato per l’impegno in Inghilterra e la situazione si è ulteriormente complicata con il nuovo stop di McKennie per affaticamento muscolare. Dunque, la Juventus è ridotta davvero ai minimi termini, ma deve cercare in ogni caso di ottenere il massimo anche in questa situazione così particolare. In attesa degli interventi sul mercato di gennaio che possano in qualche modo aiutare la squadra ad avere una maggiore quantità e qualità di alternative in diversi reparti.

Che avviare il nuovo ciclo, per il club bianconero, non sarebbe stato facile, a prescindere dagli investimenti estivi comunque corposi, si poteva immaginare. Fin qui, per i torinesi, i risultati sono stati discreti, ma la prospettiva deve essere sempre quella di una crescita. Anche se per Giuntoli e soci potrebbe scoppiare un’altra grana da risolvere.

Juventus, Arthur ancora escluso: in vista una separazione traumatica

Proprio perché la Juventus è talmente martoriata dalle assenze, sorprende, per certi versi, come il club non abbia pensato nemmeno in questa situazione di emergenza totale di affidarsi ad Arthur. Il brasiliano è rimasto a Torino, non essendosi trovato alcun acquirente per lui in estate, è fuori dai piani e non c’è l’intenzione a quanto pare di utilizzarlo nemmeno in circostanze così stringenti.

Una vicenda che potrebbe generare polemiche a non finire, con il giornalista Graziano Campi che in un post sul suo profilo ‘X’ ha spiegato: “Al posto di Arthur farei causa per mobbing”. Qualora il centrocampista dovesse effettivamente optare per questa mossa, continuando a non essere utilizzato, la battaglia legale sarebbe di certo una incombenza in più per la Vecchia Signora, già alle prese con numerose problematiche.