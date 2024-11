UFFICIALE Milan: l’attaccante si è operato, ritorno in campo nel 2025

Intervento chirurgico ed almeno un mese di stop. Il comunicato del Milan sulle condizioni del giocatore rossonero

È arrivata la nota ufficiale del Milan: l’attaccante è stato sottoposto ad intervento chirurgico e ne avrà per almeno quattro settimane. Il giocatore rossonero è stato già operato.

Come comunicato dal club rossonero: “Questa mattina a Belgrado Luka Jović, accompagnato da un membro dello staff medico del Milan, è stato sottoposto a intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro.

L’operazione, effettuata dal dott. Zarko Vuckovic per risolvere il problema di pubalgia, è perfettamente riuscita. Jović si fermerà a Belgrado per otto giorni di convalescenza prima di far rientro a Milanello dove inizierà il programma riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica. La stima dei tempi di recupero è di quattro settimane“.

Milan, operazione per Jovic: le ultime anche sul suo futuro

Il rientro di Jovic è attesa per gennaio, il mese decisivo per il futuro dell’attaccante serbo. Come noto, infatti, l’ex Eintracht Francoforte e Real Madrid è ormai fuori dal progetto dei rossoneri ed in uscita a gennaio.

Sulle sue tracce sono segnalati diversi club esteri ed in particolare il Galatasaray. La società turca avrebbe individuato Jovic per sostituire l’infortunato Icardi. Ma non solo. Il serbo è accostato anche alla Juventus per ricoprire il ruolo di vice Vlahovic. L’operazione rischia di complicare ulteriormente il suo futuro.