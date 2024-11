UFFICIALE Juve, operazione e stagione finita: Motta in emergenza totale

In casa bianconera è vigilia della gara di Champions League contro l’Aston Villa. A disposizione del tecnico soltanto 14 calciatori della prima squadra

Juventus in emergenza totale. Per la sfida di Champions con l’Aston Villa, Thiago Motta ha a disposizione soltanto 14 calciatori della prima squadra. L’ultimo a fermarsi è stato McKennie, alle prese con un problema di natura muscolare.

Alla Continassa è in corso la rifinitura prima della partenza direzione Birmingham, dove domani i bianconeri affronteranno la squadra di Unai Emery. Ancora indisponibili pure Nico Gonzalez e Douglas Luiz, e Vlahovic non ha recuperato dal guaio muscolare subito con la maglia della Serbia. Ovviamente out anche Bremer e Cabal, con entrambi che hanno chiuso anzitempo la stagione. A proposito del colombiano, fattosi male con la sua Nazionale, in questi minuti i bianconeri hanno comunicato che si è sottoposto a intervento chirurgico:

“Questa mattina Juan Cabal è stato sottoposto alla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento chirurgico, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal dottor Sonnery-Cottet alla presenza del dottor Stefanini, responsabile sanitario della Juventus, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

🚨 #Juventus – Thiago Motta non recupera #Vlahovic e #McKennie, che non si sono allenati con il gruppo nella rifinitura di questa mattina prima della partenza per Birmingham. Ancora out, inoltre, Nico Gonzalez e Douglas Luiz in vista della trasferta di Champions contro l’Aston… pic.twitter.com/5UmuU88ybj — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 26, 2024

Juventus, Cabal strappato all’Inter in estate: investimento da 11 milioni bonus esclusi

Fino al grave infortunio, Cabal aveva collezionato 9 presenze tra Serie A e Champions. Per un totale di 618′, con 1 assist nella gara casalinga contro la Lazio lo scorso 19 ottobre. Il difensore di Cali è stato acquistato nel calciomercato estivo, con Giuntoli che lo ha strappato alla concorrenza dell’Inter investendo per il cartellino 11 milioni di euro più bonus per un massimo di 2 milioni.

Cresciuto nell’Atletico Nacional, con il quale ha disputato 50 partite segnando 1 gol, Cabal è approdato in Italia nel 2022 per circa 3,5 milioni di euro. Quella del Verona è stata una grande intuizione, considerato che poi è stato rivendo a una cifra quattro volte superiore, generando una plusvalenza importante. Con la maglia degli scaligeri, di cui è stato elemento molto prezioso, ha giocato per due stagioni, collezionando complessivamente 34 presenze.