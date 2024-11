Napoli, Lukaku criticato dalla piazza: “Sono chiacchiere”. E i numeri sono dalla sua parte

Il belga non sta affatto convincendo i tifosi partenopei per gol e soprattutto prestazioni, ma le statistiche per ora danno ragione a Big Rom

L’estate 2024 è stata quella del ritorno di Romelu Lukaku in Serie A, che in realtà dall’Italia non se n’è mai andato. Il belga è rientrato in silenzio dal prestito alla Roma, dove ha disputato una stagione comunque abbastanza positiva con 21 gol in 47 partite. Non un’annata da incorniciare sicuramente, viste le 13 reti in campionato, ma in ogni caso si è confermato pedina fondamentale per ogni squadra.

Lo è anche al Napoli di Antonio Conte, che lo ha rivoluto a tutti i costi dopo l’esperienza vissuta insieme all’Inter che ha portato allo scudetto. Quella in nerazzurro con il tecnico salentino è stata la seconda miglior stagione della carriera di Big Rom in campionato, con 24 gol (all’Everton ne aveva fatti 25 in Premier nel 2016/17). La prima se consideriamo il dato combinato con gli assist, ben 10. E l’anno prima le reti erano comunque 23. Un arrivo scritto, ostacolato dalla mancata uscita di Osimhen, fino a quando De Laurentiis ha dato il suo ok definitivo a prescindere dalla cessione del nigeriano. E allora entusiasmo alle stelle per uno degli attaccanti più importanti per dati realizzativi in Europa negli ultimi anni. L’inizio di stagione però non ha soddisfatto granché i tifosi del Napoli, che si aspettavano qualcosa in più da Lukaku, in termini di gol e prestazioni. E per questo hanno cominciato a criticarlo, aspramente, anche per la condizione fisica. I numeri e altri fattori, però, impongono riflessioni diverse.

Napoli, Lukaku criticato ma decisivo: i numeri

In 12 partite giocate, Romelu Lukaku ha segnato 5 gol (di cui due decisivi per la vittoria, contro Roma e Parma) ma ha fornito anche 5 assist, il che vuol dire che ha partecipato attivamente e in maniera decisiva a 10 reti sulle 25 totali del Napoli in questo campionato. Nove su 20 in Serie A, la metà. Il belga sta lavorando tantissimo per la squadra, apre spazi ai centrocampisti, deve agire spesso spalle alla porta e il suo gioco è effettivamente diverso in questo momento, soprattutto per necessità. E poi certo, la condizione fisica non è delle migliori, anche perché Lukaku ha vissuto un’estate intera da fuori rosa al Chelsea, senza amichevoli, ed è arrivato a Napoli a fine mercato. Non il viatico migliore per uno con la sua stazza fisica.

Nonostante le critiche, il belga è comunque felice e soddisfatto come ha rivelato in esclusiva a Calciomercato.it Federico Pastorello, che in estate lo ha portato in azzurro: “Lui è molto contento al di là di tutto, è che aveva abituato tutti a fare gol ogni partita. Il suo impegno è sotto gli occhi di tutti, lavora molto per la squadra. Quindi lui è contento perché il Napoli è contento, il resto sono solo chiacchiere. E comunque i tre punti di ieri sono arrivati con un suo gol, quindi credo che tutti siano contenti”. E il Napoli intanto è primo.