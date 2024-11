Milan, un altro ‘sogno americano’: lo porta Pulisic. Ma anche la Juve ha le sue armi

Milan e Juventus potrebbero sfidarsi presto per un altro calciatore americano, molto giovane ma assolutamente promettente e già decisivo

Il calcio negli ultimi anni è diventato sempre più ‘globalizzato’. I giocatori asiatici in questi 15 anni sono sicuramente aumentati e hanno fatto in diversi casi la storia di un club. Vedi Park Ji-Sung allo United e ovviamente Heung-Min Son col Tottenham, ma non sono stati affatto gli unici. Dopo sono arrivati i calciatori del Nordamerica sempre più importanti e decisivi. Alphonso Davies, Jonathan David e ovviamente Christian Pulisic per citare quelli maggiormente in vista. Lo sa bene il Milan, che ha puntato anche su Musah e in passato Dest, pur non essendo di proprietà.

Ma i talenti americani stanno aumentando a dismisura, anche considerando gli investimenti nelle academy e nell’attrattività della MLS con i vari Messi, Busquets, Alba e Suarez che hanno ricalcato le orme di due italiani apripista come Pirlo e poi Chiellini, ‘imitati’ da Insigne e Bernardeschi. Nella nazionale a stelle e strisce ora allenata da un top manager come Pochettino, c’è un altro potenziale ‘crac’. Stiamo parlando di Ricardo Pepi, classe 2003 stellina degli Stati Uniti che sta facendo le fortune del PSV già pronto a rivenderlo a peso d’oro.

Parliamo di un attaccante moderno, che segna anche tanti gol: quest’anno è già a quota 7, praticamente a un passo dai 9 totali in tutte le competizioni della stagione scorsa. E già ai tempi del Dallas nei radar di tantissimi club europei. Poi l’arrivo all’Augusta a gennaio 2022, dove non segna mai, prima di sbarcare in Olanda al Groningen. Ed è lì che arriva la svolta e la crescita.

Il Milan pensa a Pepi: è il futuro del calcio americano

Con gli Stati Uniti è già a 13 reti in 31 apparizioni, 2 nelle ultime 2 gare. Pepi sta crescendo sempre di più, accanto proprio a Christian Pulisic che è ovviamente leader maximo degli uomini di Pochettino: dall’attaccante del Milan è arrivato a Pepi anche un assist nella vittoria contro la Giamaica. Il Milan è a caccia ancora del bomber del futuro, Abraham tornerà alla Roma e Jovic è ai margini mentre Morata va per i 33.

La proprietà rossonera è ovviamente apertissima – anche per questioni di marketing – a nuovi arrivi americani, soprattutto se giovanissimi (22 anni a gennaio) e di grande prospettiva come appunto Ricardo Pepi. Con Pulisic c’è già una grande intesa, conosce bene anche Musah e intanto si è già acclimatato con il calcio europeo. Il PSV è bottega cara ma non troppo (il Diavolo se la potrebbe cavare con 20 milioni), sarebbe un investimento intelligente e con un ingaggio assai contenuto. Un nome che può piacere sicuramente a Milanello, così come alla Continassa: alla Juve pure cercano un attaccante con quel profilo lì e in rosa ha Tim Weah, compagno di Pepi in nazionale come Musah e Pulisic. Come spesso sta accadendo nelle ultime sessioni, la sfida tra il Milan e i bianconeri si rinnova sul mercato.