Milan, incubo difesa: ventuno gol subiti in stagione

Il Diavolo continua a subire reti. Anche lo Slovan Bratislava è riuscito a trovare il centro con Barseghyan, dopo il vantaggio firmato Pulisic

E’ durato davvero poco il vantaggio del Milan a Bratislava. I rossoneri, in gol con Christian Pulisic al 21esimo del primo tempo, hanno subito la rete dell’uno a uno con Barseghyan dopo solo un paio di minuti.

Il Milan ha mostrato ancora una volta tutti i suoi limiti difensivi, prendendo gol da una squadra che nelle prime quattro partite di Champions League ci era riuscita solamente due volte. Il numero undici degli slovacchi ha trovato davanti a se una vera e propria prateria ed è stato così bravissimo a battere Mike Maignan. Ma non è stata la prima volta, che il Diavolo ha concesso un’azione del genere ai padroni di casa. Qualche minuto dopo, al quindicesimo, in una situazione analoga, Strelec era stato bravissimo a infilarsi tra le maglie del Milan. Il calciatore aveva pure scartato Maignan, ma un miracoloso intervento di Pavlovic in scivolata ha evitato che lo Slovan passasse in vantaggio.

Milan, la difesa non funziona: Fonseca a caccia dell’equilibrio

E’ più che evidente che ci sia qualcosa che non funzioni tra gli uomini di Paulo Fonseca, che stasera ha deciso di presentarsi in Slovacchia con una linea a quattro formata da Davide Calabria, Fikayo Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez, ma anche con soli due centrocampisti di ruolo.

Sulla trequarti, infatti, riecco, di fatto, tre attaccanti, Samu Chukwueze, Christian Pulisic e Noah Okafor, alle spalle di Tammy Abraham, che di certo non sta dando l’aiuto che di solito fornisce Alvaro Morata, con i suoi ripiegamenti difensivi. Sono così ben sette i gol subiti in Champions League dal Diavolo, in sole cinque partite disputate. Complessivamente sono invece ventuno, se si considerano anche i quattordici gol in dodici match in Serie A. Dopo aver mantenuto la porta inviolata contro la Juventus, solo sabato sera, il Milan torna a traballare pesantemente.