“Leao fuori è normale, non è il più forte del Milan”: bordata pre match

L’esclusione dall’undici titolare di Leao in Champions League fa discutere: il parere televisivo sull’attaccante lo ridimensiona

Il Milan scende in campo contro lo Slovan Bratislava, una trasferta cruciale per il percorso europeo dei rossoneri. 6 punti in classifica fin qui, frutto di due vittorie e due sconfitte. Dopo il successo contro il Real Madrid, i rossoneri devono assolutamente accelerare e sfruttare un calendario che da qui in avanti appare favorevole. Si culla l’ipotesi del filotto di vittorie, che potrebbe garantire addirittura l’accesso diretto agli ottavi di finale. Si comincia dalla Slovacchia, ma di nuovo senza Rafael Leao tra i titolari.

Confermata l’esclusione dal primo minuto del portoghese, come già filtrava alla vigilia. Al suo posto Okafor, ma stavolta, dalle dichiarazioni di Fonseca, non pare una esclusione punitiva quanto finalizzata al turnover. E’ vero comunque che il giocatore, fino a questo momento, non è riuscito a esprimersi con continuità su alti livelli. Non confermando, ad esempio, contro la Juventus i progressi che aveva mostrato contro il Real Madrid e contro il Cagliari. Il Milan aspetta ancora che avvenga il salto di qualità da parte sua.

Un salto di qualità che tuttavia, per qualcuno, potrebbe anche non avvenire, anzi. Nel prepartita di ‘Sky Sport’, Alessandro Costacurta, commentatore abituale delle serate di Champions, ha espresso considerazioni non particolarmente positive nei confronti del portoghese. Ritenendo che non si tratti in realtà di un calciatore così decisivo e fondamentale. “Dobbiamo iniziare a pensare che sia abbastanza normale vederlo in panchina – ha spiegato – In tanti pensano che Leao sia il giocatore più forte del Milan, per me non è così. Per me ci sono giocatori più fondamentali e quelli giocano sempre secondo Fonseca. E infatti, Leao in occasioni come questa finisce in panchina”. Vedremo come andrà questa sera e se ci sarà occasione, a gara in corso, per il numero 10 milanista di mettersi in mostra e trovare slancio per i prossimi appuntamenti, ancor più importanti per la stagione del Diavolo.