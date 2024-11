Inzaghi in ansia tra campionato e Champions: ancora un infortunio per l’Inter

Nuovo problema fisico in casa nerazzurra nel match di questa sera al Meazza in Champions League contro il Lipsia

L‘Inter conduce di misura all’intervallo sul Lipsia grazie all’autorete di Lukeba, provocata dal velenoso cross di Dimarco prima del tocco in area di de Vrij.

C’è però una tegola per Simone Inzaghi, che quasi allo scadere della prima frazione deve rinunciare a Benjamin Pavard. Il difensore francese, che qualche minuto prima aveva sfiorato la rete del raddoppio, si è accasciato a terra dopo uno scatto lamentando un problema a livello muscolare. L’ex Bayern Monaco ha accusato un fastidio alla parte posteriore della coscia sinistra, precisamente un risentimento, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto in campo Bisseck.

Inter-Lipsia, infortunio Pavard: problema muscolare per il difensore francese

Da valutare le condizioni di Pavard in previsione dei prossimi impegni dell’Inter, con Inzaghi che nella serata di Champions League contro i tedeschi aveva già dovuto rinunciare ad Acerbi in difesa, mentre a centrocampo è orfano di Frattesi. La presenza di Pavard, in attesa degli accertamenti di rito delle prossime ore, è comunque a rischio in vista dello scontro al vertice di domenica sera in campionato in casa della Fiorentina.