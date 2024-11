Il Milan non aspetta gennaio, Ibrahimovic: “Con noi tra una settimana”

Per il Milan, in vista i primi movimenti di mercato: il dirigente svedese annuncia già quello che sarà il primo rinforzo rossonero

Serata dall’importanza capitale, per il Milan, che contro lo Slovan Bratislava, in Champions League, cerca una vittoria che possa fare da slancio per la parte finale della prima fase e andare a caccia della qualificazione diretta agli ottavi di finale. I rossoneri cercano anche risposte dopo gli ultimi due pari in campionato che non hanno soddisfatto molto l’ambiente.

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto a ‘Sky Sport’ subito prima del match, ha provato a suonare la carica: “Discontinuità tra campionato e Champions? La squadra deve trovare la stessa concentrazione, che sia contro il Real Madrid o contro altri avversari – ha spiegato -Ogni partita è importante, bisogna mantenere sempre lo stesso focus se vogliamo coltivare ambizioni importanti. Abbiamo sbagliato a volte a non avere lo stesso approccio, ne abbiamo parlato con la squadra e sanno che devono avere quel ‘clic’ in mente. Sabato abbiamo avuto una partita difficile, il contesto era molto chiuso contro un avversario che non concedeva spazi, speriamo che stasera sarà diverso. Siamo fiduciosi per il raggiungere obiettivi importanti. Bisogna lavorare per raggiungerli, ma non è un segreto né una novità”.

Milan, il primo ‘colpo’ di gennaio è Bennacer: “Ci aiuterà molto”

Da parte del dirigente svedese, poi, sono arrivate indicazioni importante su quelli che saranno i movimenti di mercato. Per ora, non si pensa a un difensore, ma il primo ‘rinforzo’ sarà Bennacer, ormai prossimo al rientro.

Questa la risposta di Ibrahimovic alla domanda pervenuta dallo studio dell’emittente satellitare: “Difensore sul mercato a gennaio? Secondo me se parliamo di difesa è tutta la squadra che deve farlo, non solo i difensori. E’ vero che lì le cose non sono andate al cento per cento. Per il mercato di gennaio, Bennacer sarà un innesto extra che potrà darci una mano a centrocampo davanti alla difesa con la sua qualità, con il ritorno dall’infortunio previsto tra una settimana. Dobbiamo ancora giocare tante partite prima del mercato, ci saranno tante cose da valutare. Il dialogo con il mister è costante su cosa può servire e cosa no”.