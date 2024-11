Gasperini non ha digerito la squalifica: “In Europa mai successo nulla”

L’allenatore dell’Atalanta si gode il successo netto in Champions, ma lancia una stoccata agli arbitri della Serie A

Sei gol e qualificazione almeno agli spareggi in tasca: l’Atalanta dilaga sul campo dello Young Boys e Gian Piero Gasperini non può che esserne contento.

Nel post gara, intervenuto ai microfoni di ‘Sky’, commenta così la partita: “È un buon periodo per noi, anche in campionato. La vittoria dell’Europa League ha fatto crescere notevolmente quei protagonisti. Poi sono arrivati tanti giocatori nuovi che stanno crescendo anche loro: questo è il succo di questi risultati. Cuadrado oggi ha fatto una partita molto buono, Samardzic ha fatto un gol straordinario. Se riusciamo a completare tutta la squadra che ha cambiato per la metà, questi risultati ci fanno prendere tempo e ci danno fiducia maggiore”.

SERATA QUALIFICAZIONE – “Abbiamo preso con grande concentrazione questa partita, qui l’Inter ha sofferto. Volevamo vincere perché poi dobbiamo affrontare Real Madrid e Barcellona. Questi tre punti ci mettono nell’obiettivo delle prime 24, poi vediamo”.

Atalanta, Gasperini esalta il gruppo: “Mai atteggiamenti sbagliati”

C’è spazio però anche per il campionato e per parlare brevemente delle squalifica di due giornate comminata dal giudice sportivo dopo l’espulsione avuta nel match contro il Parma: “Questo è un altro argomento. Ti dico solo – aggiunge Gasperini – che in otto anni che giochiamo in Europa non mi è mai successo nulla”.

INTEGRAZIONE NUOVI ACQUISTI – “La mia fortuna è stata avere un gruppo solido, un nucleo forte, ma non soltanto tatticamente. Ho già detto di avere alcuni allenatori in campo e l’altra cosa fondamentale è nei comportamenti, negli atteggiamenti. Lì non si sbaglia, non c’è possibilità di errore ed è una cosa condivisa”.