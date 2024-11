Champions, caos arbitro e Var: infranta la Regola 12

Polemiche per la partita di questa sera: critiche al direttore di gara che non ha cambiato la sua decisione, regolamento non seguito

Grandi polemiche per quanto accaduto in questo martedì di Champions. Se in Italia i riflettori sono puntati su le partite serali di Inter e Atalanta, una delle partite che ha suscitato più discussione è quella tra il Bayer Leverkusen e il Salisburgo.

Un match già deciso dopo neanche un tempo, con i tedeschi capaci di segnare tre gol in poco più di mezz’ora e padroni assoluto del gioco. Gli austriaci stanno soccombendo davanti alla squadra di Xabi Alonso, anche se hanno di che recriminare. Il riferimento va al calcio di rigore concesso dopo appena cinque minuti di gioco e trasformato da Wirtz.

Un penalty che non avrebbe però dovuto essere assegnato, stando a quanto specificato alla regola 12 del regolamento del gioco del calcio. L’azione incriminata vede come protagonista il difensore Boidoo che respinge con la gamba destra una conclusione avversaria: dopo averla colpita, però, la palla rimbalza sul braccio dello stesso calciatore e l’arbitro decide di fischiare il rigore.

Bayer Leverkusen-Salisburgo, polemiche per il rigore

Il Var (ci sono lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernández e l’italiano Valerio Marini) richiama il direttore di gara, Mykola Balakin al monitor: dopo aver rivisto l’azione, il fischietto ucraino decide però di confermare la sua decisione. Dal dischetto si presenta Wirtz che non sbaglia, dando il via alla facile vittoria sul Salisburgo.

Una decisione che ha sollevato più di una polemica, perché sembra andare contro il dettame della regola 12. Il tocco con la gamba di Baidoo, infatti, sembra essere una giocata e non una semplice deviazione, con il calciatore che si sposta per andare ad impattare il pallone che poi, dopo aver toccato la gamba, rimbalza sul braccio. In molti hanno protestato anche sui social, parlando di rigore ridicolo e di decisione assurda.

Ecco qualche tweet:

El penalti que acaban de pitar en el Bayer Leverkusen – Salzburgo es absolutamente ridículo. Un rebote de la pierna al brazo de Baidoo, que tras revisar en el VAR, el árbitro considera punible. No entiendo el reglamento ni como lo interpretan los árbitros. Es un sinsentido. — Ángel de la Fuente (@ang_dlf) November 26, 2024

Es ridícula la norma por la que le cobran penal a Leverkusen. La pelota rebota en la pierna de Baidoo y sale para otro lado, hasta darle en la mano. — Ezequiel Daray (@EzequielDaray) November 26, 2024

In Europa ci sono regole diverse? Questo week end non hanno fischiato un rigore identico a quello dato al Leverkusen per “l’autogiocata”. Non capisco veramente — Adriano Meis (@juanjesushater) November 26, 2024

A diferencia de otros, yo me hago cargo cuando al #Leverkusen le regalan penales. El remate pegó en la pierna de Baidoo antes de darle en el brazo. No tendría que haber sido cobrado (veremos que dice UEFA al respecto).

Wirtz la clava en el ángulo. 1-0 antes de los 10. pic.twitter.com/OpiX4om0DF — Tomás Incze (@TaiLeverkusen) November 26, 2024