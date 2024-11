Sudditanza verso l’Inter e accuse alla Juventus: “Non mi sento tutelato” | ESCLUSIVO

Dopo il pareggio contro il Milan, per i bianconeri arriva l’accusa che tira in ballo anche la dirigenza: c’è la formazione di Inzaghi nel mirino

Inter favorita, Juventus in silenzio. Questo il giudizio di Antonello Angelini sulla questione arbitri ed errori arbitrali.

Il giornalista è intervenuto a Ti Amo Calciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it e ha messo in evidenza un aspetto relativo al comportamento della società bianconera. Il riferimento è alla questione arbitrale e al silenzio che ha accompagnato quello che definisce l’errore arbitrale più grande. Angelini ha, infatti, affermato: “L’errore arbitrale più grande del campionato è stato il rigore non dato a Savona in Juve-Cagliari che è clamoroso. Quel rigore ti costa due punti e con quei due punti, nonostante tutti i rigorini a favore dell’Inter e le espulsionine a favore dell’Inter, saresti stato ad oggi a due punti dai nerazzurri che è comunque la squadra che ha vinto lo scudetto, rodata, aiutata. È forte, non ne avrebbe bisogno e, nonostante questo, ha la fortuna di avere la sudditanza psicologica di arbitro e var”.

Quindi aggiunge: “Alcuni rigorini, compreso quello della penultima giornata, ce lo ricordiamo tutti. Roba che alla Juve o alle altre non li danno mai: ha scatenato anche le ire di Conte ed il Napoli non è trattato male”.

Juventus, Angelini e la questione arbitri: “Silenzio bianconero”

Ma più che gli errori arbitrali, il problema è rappresentato dalla reazione della Juventus e della dirigenza bianconera, rimasta in silenzio al contrario, ad esempio, di quanto fatto dall’allenatore del Napoli.

“Brilla l’assenza completa della società Juventus – le parole del giornalista – in qualsiasi dichiarazione ed è una cosa che non può essere giustificabile. Capisco lo stile Juventus, ma come è possibile che dopo la partita contro il Cagliari un dirigente non si sia presentato per parlare di quell’episodio. Devi crearti il credito”.

Ecco quindi l’attacco diretto alla scelta della società bianconera: “L’episodio più clamoroso del campionato e c’è stato il nulla, il silenzio: non ne posso più, non mi sento tutelato”.