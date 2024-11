Pari nel segno dei ‘9’, al Castellani Davis risponde a Pellegri

La sfida tra Empoli e Udinese finisce 1-1: Davis nella ripresa risponde al gol di Pellegri

Nel penultimo match della 13esima giornata di Serie A, Udinese ed Empoli non si fanno male e consolidano le proprie posizioni al centro della classifica.

In un primo tempo scialbo e con poche emozioni, sono i padroni di casa ad essere più pericolosi. Prima con un tiro-cross di Colombo dalla destra, che colpisce la parte alta della traversa e poi con Pellegri, in quello che è l’unico e vero tiro in porta della prima frazione. Il numero 9 azzurro riesce a girarsi al limite dell’area e a trovare il giusto spiraglio per calciare. Okoye non è perfetto e per l’attaccante ligure classe 2001 è il terzo centro consecutivo in campionato.

Serie A, Empoli-Udinese finisce in pareggio: 1-1

Nella ripresa l’Udinese cambia modulo e marcia. Runjaic toglie Kamara e Giannetti e inserisce Lucca e Zemura per passare con la difesa a quattro e due prime punte di peso supportate da Thauvin.

Con questa mossa l’Empoli fatica a vedersi in avanti e l’Udinese si rende più pericolosa, grazie anche ai tanti palloni alti in cerca di Lucca e di Davis. Ed è proprio l’inglese con un grande colpo di testa a trovare il gol del pareggio. L’inzuccata del centravanti su cross da calcio d’angolo è potente e precisa e si infila alla sinistra di Vasquez che non può nulla. Dopo la rete i friulani sono sicuramente più propositivi e tentano di farsi vedere di nuovo avanti con nuovi palloni alti, ma l’Empoli e il proprio portiere non corrono alcun pericolo.

La partita finisce dunque 1-1. Un punto che permette alle due compagini sia di accorciare le distanze al treno europeo, soprattutto sul Bologna, ma ancor più consente alle squadre di allungare ulteriormente sulle pretendenti alla salvezza.

Empoli-Udinese 1-1

Marcatori: Pellegri (E) 23′, Davis (U) 76′.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 29 punti, Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio 28, Juventus 25, Milan* 19, Bologna* 18, Udinese 17, Empoli 16, Torino 15, Roma 13, Parma e Verona 12, Cagliari e Genoa 11, Como 10, Lecce* e Monza 9, Venezia 8*.

*una partita in meno