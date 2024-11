Juventus e Napoli, affare da capogiro: accordo vicino ai 70 milioni

Colpo di mercato che ha del clamoroso, dal valore di 70 milioni di euro: al centro azzurri e bianconeri

La prima sfida sul campo tra Napoli e Juventus si è conclusa con uno 0-0, ma di certo azzurri e bianconeri sono pronti a darsi battaglia sul campo per riuscire a vincere lo scudetto. Una sfida però che sembra guardare anche al mercato. Perché Napoli e Juventus avrebbero infatti un obiettivo in comune.

Le due compagini italiane sono infatti pronte a darsi battaglia per un super colpo. Dalla Spagna sottolineano infatti come sia Napoli che Juventus stiano osservando attentamente Oltremanica per rafforzare il proprio reparto offensivo. Il nome, gradito a Giuntoli, ma che piace anche a Manna, è quello di Eberechi Eze. Per il nazionale inglese del Crystal Palace, afferma ‘Fichajes.net’, è sfida aperta tra le due società italiane.

Juventus, sfida al Napoli per Eze

Giocatore estremamente tecnico, bravissimo nell’assist, ma anche nel trovare la via del gol (ha chiuso le ultime due stagioni in Premier League in doppia cifra), Eze, sotto contratto fino al 2027, viene ritenuto l’elemento ideale per rafforzare la trequarti, sia dal Napoli che dalla Juventus.

Il classe 1998 ha inoltre grande versatilità: può giocare trequartista, all’occorrenza seconda punta, ma anche ala sinistra, prediligendo rientrare sul suo piede destro. Tutti questi fattori hanno portato Napoli e Juve ad essere molto interessate al calciatore di origini nigeriane. I bianconeri sono alla ricerca di giocatori che possano apportare creatività al centrocampo di Thiago Motta e, sottolineano dalla Spagna, credono che Eze possa essere il nome giusto per poter fare la differenza nel proprio reparto offensivo. Anche il Napoli, come detto, segue da vicino il calciatore.

Ci sono però alcuni nodi da dover sciogliere. Il problema maggiore sembra sembra essere il prezzo. Difficile che il Crystal Palace possa decidere di far partire la propria stella per meno di 70 milioni di euro. Una cifra altissima, soprattutto se si considera il fatto che è estremamente raro vedere sborsare valori simili nel mercato di gennaio. L’altro nodo riguarda la posizione in classifica dei londinesi. Le ‘Eagles’ sono in piena lotta per non retrocedere e sembra difficile che possano decidere di privarsi della propria pedina più preziosa, soprattutto se la posizione in classifica non dovesse essere delle migliori. Nonostante il prezzo sia alto, dalla Spagna affermano comunque che sia Juventus che Napoli stanno valutando seriamente la possibilità di fare un’offerta vicina a quella richiesta.