Colpo gratis dalla Roma: rivoluzione Juve

Dopo essere stata la squadra che si è mossa in maniera più consistente in estate, anche a gennaio la Juventus sarà protagonista e Cristiano Giuntoli prova anche un colpo a sorpresa per il futuro

La situazione a Torino è nota a tutti, dopo gli infortuni i Gleison Bremer e Juan Cabal, Cristiano Giuntoli è costretto a intervenire sul mercato con decisione per consegnare a Thiago Motta almeno due rinforzi. Contro il Milan, ad esempio, il tecnico italo-brasiliano aveva a disposizione solamente 4 cambi tra i giocatori di movimento.

Gli obiettivi di mercato sono sempre quelli: in difesa uno o due colpi, poi se dovesse spuntare un’occasione anche in attacco si potrebbe accogliere un nuovo elemento con il compito di rappresentare un’alternativa credibile a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha saltato la sfida di San Siro per un problemino fisico, mentre dovrebbe tornare già per la partita di Champions League contro l’Aston Villa, ed il suo vice designato (ndr Arkadiusz Milik) dovrebbe riprendere ad allenarsi con i compagni a metà dicembre. Intanto, però, Cristiano Giuntoli lavora anche sul futuro.

Non solo il mercato di gennaio: Giuntoli punta Marin per la porta della Juventus

Cristiano Giuntoli è uno di quei dirigenti mai domi, che non stanno con le mani in mano ad osservare i frutti del proprio lavoro durante la stagione. Il dirigente bianconero, oltre ai colpi che dovrà fare nel mercato di gennaio, ha messo nel mirino un altro gioiello per il futuro.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus sarebbe tra le squadre che stanno provando a convincere Renato Marin a firmare un contratto con loro a febbraio. Si tratta del baby-portiere della Primavera della Roma, uno dei migliori prospetti in Europa nel suo ruolo, che senza un rinnovo di contratto in questi mesi andrà in scadenza il prossimo giugno. Oltre alla Vecchia Signora, su Marin ci sono anche Inter e Liverpool: aggiudicarsi un portiere che per molti anni può rappresentare il titolare del club rischia di essere una grande mossa di mercato. Cristiano Giuntoli vuole battere la concorrenza, anche per un pensiero che non abbandona la testa della dirigenza bianconera: spesso, in passato, il portiere della Nazionale è stato un giocatore della Juventus e le prospettive di Marin sono quelle di un predestinato.