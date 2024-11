PAGELLE E TABELLINO LAZIO-BOLOGNA 3-0: Gila-Lazzari on top, Pobega rovina tutto

Pagelle e tabellino di Lazio-Bologna, match valido per la 13esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

LAZIO

Provedel 6

Lazzari 7

TOP Gila 7: vero che la Lazio ha vinto due a zero, vero che ha giocato pure in superiorità numerica per un’ora abbondante. Ma letteralmente domina il reparto, non sbaglia una giocata che sia una, col pallone e senza. Tecnicamente perfetto, pulito, bene anche nelle scelte. L’unica sbavatura nel finale, ma senza conseguenze. Partita maiuscola.

Romagnoli 6,5. Dal 46′ Gigot 6,5

Pellegrini 6,5

Vecino 6. Dal 59′ Dia 6,5

Rovella 6,5

Guendouzi 6

Pedro 6. Dal 59′ Isaksen 6

FLOP Castellanos 6: la sufficienza alla fine se la prende, ma non è di quelle convincenti, anzi. Si intestardisce troppo come gli capita spesso, complica le giocate e le scelte, sbaglia un gol di testa a porta vuota. Non la sua serata migliore. Dall’85’ Dele-Bashiru

Zaccagni 6,5. Dal 74′ Tchaouna 6

All.: Marco Baroni 6,5

BOLOGNA

Ravaglia 5,5

De Silvestri 5,5

Beukema 6

Lucumì 6

Miranda 5,5

Freuler 5,5. Dal 74′ Fabbian 5,5

FLOP Pobega 4: spiegazione superflua. Dispiace però, perché sta vivendo una stagione complicatissima e aveva l’umore a terra.

Orsolini 6,5. Dal 46′ Urbanski 5,5

Odgaard 6. Dal 74′ Dallinga 5,5

Karlsson 6. Dal 46′ Moro

TOP Castro 6,5: gioca una partita di enorme sacrificio, prende una marea di falli lottando sempre e costantemente spalle alla porta. Accetta di non vedere mai l’area, si mette a disposizione e fa tutte cose molto utili. Dall’80’ Holm sv

All.: Vincenzo Italiano 6

Arbitro: Antonio Rapuano (sez. Rimini) 5,5

Il tabellino di Lazio-Bologna

Marcatori: 68′ Gigot (L), 72′ Zaccagni (L), 90’+2 Dele-Bashiru (L)

Ammoniti: 23′ Pobega (B), 63′ Gigot (L), Tchaouna (L), Pellegrini (L), Holm (B)

Espulsi: 35′ Pobega (B)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli (45′ Gigot), Pellegrini; Vecino (59′ Dia), Rovella, Guendouzi; Pedro (59′ Isaksen), Castellanos, Zaccagni (74′ Tchaouna).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Dele-Bashiru, Noslin, Isaksen, Dia, Tchaouna, Marusic.

All.: Marco Baroni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler (74′ Fabbian), Pobega; Orsolini (45′ Urbanski), Odgaard (74′ Dallinga), Karlsson (45′ Moro); Castro (80′ Holm).

A disp.: Bagnolini, Pessina, Holm, Posch, Erlic, Moro, Iling-Junior, Corazza, Ferguson, Lykogiannis, Dallinga, Dominguez, Fabbian, Urbanski.

All.: Vincenzo Italiano

Arbitro: Antonio Rapuano (sez. Rimini); Assistenti: Bindoni – Tegoni; IV ufficiale: Cosso ; V.A.R.: Pezzuto; A.V.A.R.: Maresca