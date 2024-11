Leao, altro flop e scoppia la bufera: “Il Milan non può permetterselo”

Rafa Leao finisce di nuovo al centro del mirino, dopo la gara non entusiasmante disputata contro la Juventus: il giocatore rossonero sotto attacco

I commenti del giorno dopo Milan-Juventus non sono particolarmente lusinghieri, per usare un eufemismo, per praticamente tutti i protagonisti di una sfida che ha deluso le attese. Gara bloccata e che si è conclusa quasi inevitabilmente senza vincitori né vinti, senza reti, senza emozioni. Con le critiche maggiori ovviamente rivolte a chi doveva fare la differenza e invece non ci è riuscito.

Finisce sul banco degli imputati ancora una volta Rafael Leao, che era atteso a una grande prestazione dopo le ultime uscite molto incoraggianti. Invece il portoghese è rimasto nuovamente inespresso, mostrandosi volenteroso a tratti ma praticamente mai in grado di accendersi davvero. E dunque fioccano le bocciature nelle pagelle dei giornali, ma non soltanto.

Milan, tutti contro Leao: “Umiliato da un ragazzino”

Particolarmente pepati, e non poteva essere altrimenti, i commenti giunti dai social, dove è stata evidenziata la sua prestazione non eccelsa. Rimarcando la differenza tra ciò che si ritiene possa fare Leao e ciò che effettivamente mostra in campo.

Per molti, è un Leao decisamente sopravvalutato, che è stato ben contenuto anche da un giocatore come Savona che sta mostrando ottimi margini di crescita ma è comunque un esordiente a questi livelli. Di questo passo, il portoghese sarà un lusso insostenibile per il Milan, per il rapporto tra aspettative e resa. Ecco una carrellata di commenti da ‘X’:

E anche ieri sera si è diffuso il #monopensiero gobbo: #Leao non gioca due partite decenti consecutive da due anni, ma è #Savona il #topplayer.

A voi studio#MilanJuventus — Peppino Prisco ⭐️⭐️ (@peppinoprisco22) November 24, 2024

Partita orrenda per motivi diversi da quelli odierni.

Comunque oggi #Leao si fatto mettere in “saccoccia” anche da un ragazzino con 12 presenze in Serie A. Il Real sta dimostrando di non potersi permettere una prima donna, parliamo del Real, il #Milan deve ancora capirlo. — Gfvjtdj (@Ghfruxzb) November 23, 2024

Pareggiato con la #Juve primavera riserve .Eppure mi avevano assicurato che #Leao #Morata #Theo e #Pulisic erano in formissima e potevano essere titolari nel City Ingiocabili Forti solo su Narnia pic.twitter.com/GhHhpMpeb3 — Camarda the new Paloschi 2.0 (@Marcellobellot) November 23, 2024

Il 10 più forte della serie A umiliato da un ragazzo che fino all’anno scorso giocava in serie C#LEAO #MilanJuve — Alessandro (@alex89755780) November 23, 2024