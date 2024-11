Lazio, Baroni si gode la vittoria: “Non lascio indietro nessuno”

La Lazio vince ancora e resta in corsa per il primo posto: battuto anche il Bologna all’Olimpico

Un’altra prova convincente da parte della Lazio che continua a sorprendere battendo il Bologna con tre reti all’Olimpico.

Non può che esserci soddisfazione nelle parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio che ha commentato la vittoria ottenuta sul Bologna ai microfoni di Dazn: “Traspare la voglia di giocare e di fare un calcio offensivo. C’è personalità e questo è l’aspetto più bello, poi chiaramente siamo felici per i risultati, per la società e per i tifosi, ma voglio che la squadra giochi sempre col piglio di stasera”.

Un passaggio a parte su Manuel Lazzari: “Deve stare sereno. Ha tanta corsa, gli dico di andare addosso e lo sta facendo molto bene. Anche Marusic sta dando tanto, abbiamo bisogno di questo sostegno delle fasce, ma stasera voglio fare i complimenti anche a Pellegrini e a tutta la squadra”.

Lazio-Bologna, le parole di Baroni a fine partita

“Siamo partiti con una personalità che ha messo in difficoltà il Bologna al di là dell’inferiorità numerica, abbiamo indirizzato la partita dal punto di vista mentale” ha sottolineato il tecnico biancoceleste Marco Baroni a fine partita sottolineando i meriti della sua squadra.

Importante ancora una volta è stato il contributo dei giocatori entrati a partita in corso: “Vengo da campionati in cui ho sempre avuto bisogno di tutti e non lascio mai indietro nessuno. I ragazzi mi seguono, so che quando do delle opportunità la squadra lo sente. Sarebbe bello pensare a ventidue titolari, soprattutto quando ci sono tante competizioni per essere sempre all’altezza”.

Infine, Marco Baroni si è soffermato sul clima che ormai da mesi si respira allo stadio Olimpico: “L’atmosfera qui all’Olimpico è mervagiliosa, la gente avverte il nostro trasporto e ci piace.