La Lazio risponde presente: Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru piegano il Bologna

Anche la Lazio resta in corsa per il primo posto: i gol di Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru piegano il Bologna all’Olimpico

La domenica della 13esima giornata di Serie A si chiude con la vittoria della Lazio che batte il Bologna grazie alle reti di Gigot e Zaccagni.

La prima occasione la crea la Lazio al 13′, quando Lucumi sbaglia la giocata difensiva e lascia la sfera a Castellanos che ci prova da metà campo, senza però trovare la porta. Sei minuti dopo la risposta del Bologna con Orsolini che riceve da Freuler e calcia a giro, anche lui però a lato. Al 28′ ci prova anche Santiago Castro con una conclusione dai 20 metri dopo una bella giocata di Orsolini, ma la sfera termina sul fondo.

Al trentacinquesimo minuto il Bologna resta in dieci uomini per la seconda ammonizione rimediata da Pobega, punito per un intervento scomposto su Guendouzi nell’area di rigore della Lazio. Nella ripresa ancora Lazio vicina al gol con Castellanos che al 56′ sfiora di testa su un cross di Vecino, ma la sfera termina di un soffio a lato. Dieci minuti dopo lo spagnolo pesca in area piccola Dia che spinge la sfera in rete, ma il suo gol viene annullato per posizione di fuorigioco del compagno di squadra.

Lazio-Bologna, ancora un successo per i biancocelesti

Passano due minuti e la Lazio trova il gol del vantaggio con Gigot che indirizza la sfera in porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo dopo una deviazione sfortunata di Moro. La rete di Gigot costringe il Bologna a concedere qualche spazio in più e al 72′ ne approfitta Zaccagni che porta palla e dal limite piazza la sfera in buca d’angolo. In pieno recupero la Lazio cala anche il tris con Dele-Bashiru a insaccare in rete la sfera dopo un intervento di Ravaglia ai danni di Isaksen che si era trovato a tu per tu con il portiere rossoblu.

LAZIO-BOLOGNA 3-0

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli (46′ Romagnoli), Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Vecino (60′ Isaksen); Pedro (60′ Dia), Castellanos, Zaccagni (74′ Tchaouna). Allenatore: Marco Baroni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumí, Miranda; Pobega, Freuler (74′ Fabbian); Orsolini (46′ Moro), Odgaard (74′ Dallinga), Karlsson (46′ Karlsson); Castro (80′ Holm). Allenatore: Vincenzo Italiano.

Gol: 68′ Gigot (L), 73′ Zaccagni, 90+3′ Dele-Bashiru

Espulso: 35′ Pobega (B) per somma di ammonizioni

Ammoniti: Gigot (L), Tchaouna (L), Pellegrini (L), Holm (B)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 29 punti, Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio 28, Juventus 25, Milan* 19, Bologna* 18 Udinese* 16, Empoli* e Torino 15, Roma 13, Parma e Verona 12, Cagliari e Genoa 11, Como 10, Lecce* e Monza 9, Venezia 8*

*una partita in meno