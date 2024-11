La Juve ha trovato il difensore perfetto: affare con la diretta rivale

La priorità della Juve sul calciomercato è l’acquisto di un nuovo difensore: i bianconeri tentano l’affare con la diretta rivale

Cristiano Giuntoli ha già stabilito in maniera piuttosto chiara quali siano le esigenze sul calciomercato per la Juve. I bianconeri devono acquistare un nuovo difensore centrale che possa sostituire un reparto falcidiato dalle assenze. Gleison Bremer, dopo un grande inizio di stagione, ha dovuto arrendersi all’infortunio al ginocchio che lo terrà ai box per tutto il resto della stagione.

Lo stesso vale per Juan Cabal, il nuovo acquisto conteso all’Inter e arrivato la scorsa estate, e che non potrà tornare prima della prossima estate. Per affrontare tutte le competizioni che si presentano all’orizzonte, è chiaro che almeno un altro colpo debba essere centrato in quella zona di campo, anche più di un nuovo attaccante che possa sostituire all’occorrenza Dusan Vlahovic.

Giuntoli ha detto, infatti, che la società ha intenzione di puntare su Arkadiuz Milik, al rientro dopo un lungo stop. Il primo acquisto – e forse l’unico al netto di nuove occasioni in entrata – dovrà essere proprio in difesa e un nuovo profilo potrebbe fare breccia tra i bianconeri, ora o al massimo in estate.

La Juve guarda a Lukeba: piace il centrale del Lipsia

Il Lipsia ha iniziato alla grande la stagione in Bundesliga, meno in Champions League, dove il club tedesco è costretto a recuperare per centrare la qualificazione. Ha già affrontato la Juve, che dopo una grande prestazione è riuscita a vincere. Martedì, invece, toccherà sfidare l’Inter, in un match decisivo per il passaggio del turno per i nerazzurri.

Nel Lipsia gioca Castello Lukeba, un difensore centrale dalle grandi qualità fisiche e dalla duttilità estrema, esattamente come piace a Thiago Motta. Grazie alla sua esplosività, può essere impostato anche come terzino bloccato, oltre che come centrale di destra e di sinistra, per cui sarebbe un sostituto ideale anche di Danilo.

Il problema è la valutazione che il Lipsia fa del suo calciatore. Il club tedesco l’ha blindato con un lungo contratto fino al 2029 e chiede 40 milioni di euro per cederlo, una cifra che al momento la Juve non può spendere, soprattutto a gennaio.