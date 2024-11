Inizio di campionato disastroso: esonero UFFICIALE

Il comunicato del club ha reso noto il ribaltone in panchina: l’ultima sconfitta ha pesato come un macigno sulla valutazione definitiva

Sedicesimo posto in classifica per effetto dei dieci punti raccolti in questo primo scorcio di stagione. Due punti di distacco dal terzultimo posto; un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro giornate. Ruolino di marcia assolutamente problematico che, alla fine, è costata la panchina a Steve Cooper.

Il tecnico del Leicester ha infatti pagato con l’esonero gli ultimi risultati assolutamente negativi. Dopo un inizio di stagione con buoni spunti, le ‘Foxes’ hanno palesato una crisi di gioco e di risultati sempre più cupa. Da qui la volontà della dirigenza di imprimere una svolta immediata. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, il club inglese ha reso noto l’esonero dell’ormai ex tecnico del Leicester, che lascia assieme a tutto il suo staff. A prendere il posto di Cooper – ad interim – sarà Ben Dawson, coadiuvato da Danny Alcock e Andy Hughes. Nel mentre, il Leicester scioglierà le riserve sul profilo a cui affidarsi per il prosieguo della stagione.

Leicester, UFFICIALE: Steve Cooper esonerato

Di seguito la nota ufficiale: “Il Leicester City Football Club ha esonerato Steve Cooper, che lascia il suo incarico di primo allenatore con effetto immediato. Anche il vice allenatore Alan Tate e l’analista Steve Rands hanno lasciato il club. A steve, Alan e Stef vanno i nostri ringraziamenti per il contributo profuso ne i nostri migliori auguri per il futuro”.

Alla fine del comunicato si legge il riferimento alla ricerca immediata della nuova guida tecnica, che sarà chiamato ad imprimere la sterzata decisiva ad una stagione che si è messa improvvisamente su binari poco congeniali al Leicester: “L’allenamento della prima squadra sarà supervisionato dall’allenatore Ben Dawson, supportato da Alcock e Hughes, mentre il club inizia la fase per la nomina di un nuovo allenatore, che speriamo di chiudere il prima possibile”.