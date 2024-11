Il Napoli si riprende la vetta: Lukaku conferma la legge del grande ex

Grazie al sigillo di ‘Big Rom’, gli Azzurri battono i giallorossi conquistando tre punti di nevralgica importanza

La legge dell’ex. Il Napoli batte la Roma con la zampata di Romelu Lukaku e si riprende la vetta. Tre punti sostanzialmente meritati per gli Azzurri, anche se i giallorossi soprattutto dopo il gol subito hanno avuto diverse occasioni per provare a trovare il pareggio.

Primo tempo sostanzialmente bloccato, con il Napoli che ha provato a fare la partita pur non dando mai la sensazione di potersi rendere pericoloso con continuità. Pronti via, però, gli Azzurri hanno la chance per sbloccare subito la gara: un cross invitante di Di Lorenzo pesca Kvaratskhelia tutto solo sul secondo pallo: il georgiano, però, spedisce fuori di testa. Tuttavia, quello che sembra essere il preludio ad un monologo partenopeo, finisce con il configurarsi come un lampo estemporaneo di una prima frazione di gioco intensa soprattutto a metà campo. Al 9′ un suggerimento di Lukaku pesca al limite dell’area McTominay, il cui tiro però trova l’esterno della rete. Al minuto 23 arriva la risposta della Roma: dopo un paio di incursioni interessanti di El Shaarawy, è Pisilli a provare la conclusione. Meret blocca. Al tramonto del primo tempo è ancora Kvara a rendersi pericoloso, ma il ‘Faraone’ riesce a salvare in extremis.

Napoli-Roma, Lukaku decide il big match

Al minuto 52, però, arriva la svolta della partita: sul traversone di Di Lorenzo, Romelu Lukaku si fa trovare puntuale all’appuntamento con l’attacco al primo piano, sfruttando al massimo l’ingenuità di Hummels e una chiusura imperfetta di Angelino. Incassato il gol, la Roma reagisce.

L’occasione migliore capita sulla testa di Artem Dovbyk che al minuto 66, di testa, colpisce in pieno la traversa. Nel finale entra anche Dybala; i giallorossi caricano a testa bassa, ma i padroni di casa reggono e sfiorano il bis con Neres. Dopo tre minuti di recupero, si chiude una contesa che lascia tanti spunti e che consolida la forza della compagine di Antonio Conte, nuovamente da sola in vetta.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 29, Inter*, Fiorentina* e Atalanta* punti 28, Lazio e Juventus* 25, Milan 19, Bologna** 18, Udinese 16, Empoli e Torino* 15, Roma* e Parma* 13, Verona* 12, Cagliari* e Genoa* 11, Como* 10, Lecce e Monza* 9, Venezia 8

*una partita in più **una partita in meno