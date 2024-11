I Friedkin lo richiamano, ritorno clamoroso in panchina

Svolta alla guida della squadra che può sorprendere tutti: la scelta dei Friedkin avrebbe del clamoroso

Una stagione tormentata e ricca di evoluzioni, con scelte che hanno fatto discutere pubblico e critica. Ora il gruppo Friedkin ha deciso di affidare la panchina della Roma a Claudio Ranieri, che ha accettato di tornare a guidare la sua squadra del cuore per la terza volta in carriera.

Come detto le scelte dei Friedkin hanno fatto spesso discutere, ma i proprietari statunitensi della Roma dallo scorso settembre hanno assunto anche la guida di un altro club, l’Everton. I ‘Toffees’ hanno 11 punti in classifica, con tre punti di margine sulla zona retrocessione. Una società, quella di Liverpool, che ha vissuto stagioni tormentate dall’addio di Carlo Ancelotti, faticando sempre a salvarsi per restare in Premier League. La sensazione è che anche quest’anno sarà una stagione complessa, ma dall’Inghilterra sottolineano come i nuovi proprietari starebbero pensando ad un possibile avvicendamento in panchina.

Everton, i Friedkin cambiano: vicino il ritorno di Moyes

Le prestazioni della squadra di Sean Dyche non stanno convincendo granché. E il malumore, dopo il pareggio interno ottenuto contro un Brentford in dieci per oltre 60 minuti, è in costante crescita.

Il tecnico è alla guida del club di Liverpool dal gennaio 2023, ma potrebbe avere le ore contate come sottolineano in Inghilterra. Stando a quanto riferisce il ‘Sun’, i Friedkin starebbero pensando ad un clamoroso ritorno in panchina e sarebbero intenzionati a richiamare David Moyes. Per il manager scozzese sarebbe un ritorno, lui che ha guidato il club per undici stagioni e mezzo ad inizio del nuovo millennio. Moyes ha scritto pagine di storia alla guida dell’Everton ed è al momento senza squadra dopo la separazione con il West Ham alla fine della scorsa stagione, con gli ‘Hammers’ che hanno deciso di puntare su Julen Lopetegui.

I Friedkin sono al lavoro per completare le ultime pratiche burocratiche, ma dall’Inghilterra filtra ottimismo e un avvicendamento in panchina potrebbe avvenire nelle prossime settimane, con i segnali che sembrano essere davvero positivi.