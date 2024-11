DIRETTA Serie A, Lazio-Bologna | Formazioni UFFICIALI LIVE

Biancocelesti e rossoblu si sfidano nell’ultima gara domenicale della tredicesima giornata di Serie A

Lanciatissima in campionato e in Europa League, la Lazio ospita il Bologna nel tredicesimo turno di campionato. I biancocelesti proveranno a sfruttare un altro turno sulla carta favorevole per rimanere attaccata al treno scudetto. Reduce da sei risultati utili consecutivi tra campionato e coppa, la squadra allenata da Marco Baroni è una delle squadre più in forma in tutta Europa e non ha alcuna intenzione di fermarsi sul più bello.

Per i felsindei si tratta della seconda uscita consecutiva allo Stadio Olimpico dopo la vittoria contro la Roma, che ha portato all’esonero di Ivan Juric e al ritorno sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri. Anch’essa in salute, la squadra allenata da Vincenzo Italiano ha collezionato tre vittorie consecutive in Serie A, dove non perde dalla trasferta di Napoli dello scorso 25 agosto.

Con uno score di quattro vittorie e cinque pareggi nelle ultime nove partite, gli emiliani non hanno intenzione di interrompere questa lunga striscia positiva in campionato, ma dovranno vedersela contro un team a dir poco in salute, nonostante l’assenza di Nuno Tavares per infortunio. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Bologna

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Vecino; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumí, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro. All. Italiano.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 29, Inter*, Fiorentina* e Atalanta* punti 28, Lazio e Juventus* 25, Milan 19, Bologna** 18, Udinese 16, Empoli e Torino* 15, Roma* e Parma* 13, Verona* 12, Cagliari* e Genoa* 11, Como* 10, Lecce e Monza* 9, Venezia 8

*una partita in più

**una partita in meno