Conte glissa sulla lotta Scudetto e ‘difende’ un titolarissimo: “Ci sono luoghi comuni”

Le parole del tecnico del Napoli ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio della gara contro la Roma

La volontà di dare continuità al virtuoso percorso iniziato mesi fa e il desiderio di rispondere subito agli squilli roboanti di Inter e Atalanta. Il tutto unito alla consapevolezza di affrontare una squadra – la Roma – che non può più permettersi passi falsi. Intervistato ai microfoni di DAZN, il tecnico del Napoli – Antonio Conte – ha toccato diversi temi, offrendo una chiave di lettura interessante anche su Rrahmani. Ecco quanto riferito dall’allenatore azzurro:

Quanta voglia c’è di rispondere ad Inter e Atalanta? – “Ogni partita ci deve dare uno stimolo, noi dobbiamo comunque guardare sempre a noi stessi, mettere i paraocchi e non non guardare gli altri anche perché farlo significherebbe confrontarsi con realtà chiare come Inter e Atalanta, già costruite e strutturate negli anni. Noi invece siamo all’inizio di un percorso. Al di là del risultato, bisognare cercare di mostrare dei miglioramenti di partita in partita sotto tutti gli aspetti”.

Rrahmani – “Nel calcio ci sono dei luoghi comuni che poi è difficile da estirpare. A prescindere di chi gli gioca a fianco, è un giocatore forte e maturo, già fatto. A volte si danno dei giudizi singoli per i difensori centrali, ma la fase difensiva viene fatta da tutta la squadra; chiaramente se i difensori li lasci sistematicamente in inferiorità numerica o scoperti, anche il più bravo può sembrare il meno bravo. Un luogo comune da sfatare è quello per cui chi gioca al fianco di Rrahmani, lo rende bravo o meno. Poi è logico che se hai un giocatore come Buongiorno… ma Alessandro ha 24 anni, ha margine di crescita importante e deve continuare a crescere”.