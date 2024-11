Battuto il record di imbattibilità dell’Inter: la partita della storia

L’Inter ha perso il suo record di imbattibilità: la partita delle ultime ore ha scritto la storia, ma è quasi paradossale. Cosa è successo

Siamo abituati a parlare di Inter riferendoci alla squadra di Serie A, la società di Milano campione d’Italia che lo scorso maggio ha conquistato la seconda stella sul campo, e dopo aver ottenuto la matematica certezza dello scudetto nel derby contro il Milan, in una partita assolutamente storica contro i rivali cittadini di sempre.

Ieri i nerazzurri hanno mostrato ancora una volta la loro forza e l’hanno fatto contro un Verona che in casa propria non si era presentato proprio come un avversario semplice per molte big italiane, a partire dal Napoli capolista. La prova di forza con il 5-0 ha dato un segnale per tutto il campionato e nella corsa al primo posto in classifica.

Oggi, però, non vi parliamo dell’FC Internazionale Milano, ma di un’altra Inter a cui le cose stanno andando molto bene. Ci riferiamo all’Inter Movistar nel futsal, che fino a questo momento aveva ottenuto 21 punti nelle prime sette giornate. Un record di imbattibilità che si è infranto in una partita spettacolare e molto combattuta fino alla fine.

Futsal, è arrivata la sconfitta per l’Inter Movistar contro il Barcellona

Il ‘Mundo Deportivo’ ha celebrato la vittoria del Barcellona contro la Movistar: i blaugrana sono riusciti a sconfiggere la diretta rivale, in un partita che è già stata definita ‘epica’ con il risultato finale di 4-3. I ragazzi di Alberto Riquer hanno mantenuto comunque il primo posto in classifica dopo un inizio di stagione in cui hanno mostrato tutta la loro forza.

Il Barcellona, invece, pur avendo avuto meno continuità fino a questo momento, non sono stati da meno a livello di qualità tecnica e hanno ottenuto il terzo posto nella graduatoria. Ora per i blaugrana sono già cinque le vittorie consecutive, e con la certezza di aver infranto il record di imbattibilità della diretta rivale, un segnale ben chiaro anche per la diretta concorrente in questa stagione che si preannuncia lunga e combattuta.