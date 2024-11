Alessandro Del Piero presidente: indizi sulla nomina da sogno

Alessandro Del Piero ritorna nel mondo del calcio con un ruolo di primissimo piano: la notizia che fa esultare gli appassionati

Da poco, ha compiuto 50 anni, una ricorrenza degnamente celebrata non solo dai tifosi della Juventus, squadra cui ha legato praticamente tutta la sua carriera, ma anche dagli amanti del calcio in generale. Alessandro Del Piero ha rappresentato molto, in campo, per la Nazionale italiana e per i colori bianconeri e le sue gesta vengono ancora ricordate com’è giusto che sia.

Un personaggio, l’ex numero 10 juventino, che si è fatto apprezzare sempre, all’esterno del terreno di gioco, per il suo fare misurato e discreto. Da quando ha smesso di calcare i campi da gioco, lo abbiamo visto in più occasioni nelle vesti di commentatore sportivo. Ma in molti si sono sempre chiesti se non sarebbe il caso che una simile leggenda abbia ruoli di maggiore responsabilità all’interno del mondo del calcio. Un qualcosa che sembra pensare anche il diretto interessato, che di recente, in riferimento alla Juventus e non solo, aveva spiegato: “Tornare sarebbe stupendo. Credo che sarebbe positivo per un grande club avere all’interno persone che hanno fatto grandi cose in campo, come potrebbe essere per Maldini al Milan, Zanetti all’Inter, Totti alla Roma. E’ un qualcosa che dovrebbe venire naturale, ma dovrà venire dalla Juventus”.

Del Piero candidato alla presidenza della FIGC: le indiscrezioni della stampa

Qualcosa si muove, per un Del Piero dirigente, ma per adesso non in bianconero. Anzi, con un ruolo di rappresentanza ancora più importante. Secondo l’agenzia di stampa Adnkronos, infatti, si starebbe lavorando sulla candidatura di Del Piero come presidente della FIGC.

Le elezioni sono state indette per la data del 3 febbraio a Roma. Stando alle indiscrezioni, si starebbe cercando un nome forte, quello di un calciatore, che possa mettere d’accordo tutti o quasi e trovare un’ampia base di consenso. Del Piero risponderebbe a pieno a questo identikit e potrebbe godere della spinta di componenti tecniche, club, calciatori. Se la sua candidatura dovesse effettivamente concretizzarsi, si potrebbe essere di fronte a una svolta, in attesa di capire se il presidente Gravina si ricandiderà.