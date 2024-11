Vlahovic e la Juve sempre più lontani: scambio da urlo con il Milan

Il futuro dell’attaccante serbo continua a calamitare l’attenzione mediatica: la proposta che stravolge le carte in tavola

Assente nel corso della super sfida del Meazza tra Milan e Juventus, Dusan Vlahovic sta continuando a far parlare di sé. Dopo la ‘frecciata’ in Nazionale a cui ha risposto Thiago Motta nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro i rossoneri, a tenere banco è ancora il discorso riguardante il futuro dell’attaccante serbo. Un tema tutt’altro che banale, che si intreccia con i contatti esplorativi che Cristiano Giuntoli ha cominciato ad imbastire per puntellare il reparto offensivo.

Legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato, Vlahovic non è considerato incedibile, anzi. Soprattutto se, alla fine, non dovesse arrivare l’accordo per il rinnovo con il suo numero 9, Giuntoli potrebbe prendere assolutamente in considerazione l’idea di una cessione. Molto difficile a gennaio, eventualmente più probabile in ottica estiva. Da inserire proprio in questa direzione, del resto, le ultime indiscrezioni rimbalzate dall’Inghilterra inerenti un possibile revival dell’interesse dell’Arsenal. Lo scenario, però, è ancora tutto da definire e i colpi di scena potrebbero risultare assolutamente clamorosi.

Juventus, scambio Vlahovic-Theo Hernandez: l’esito del sondaggio di CM.IT

Alla luce del big match di San Siro e della volontà del Milan di puntellare il reparto offensivo con un altro acquisto importante, abbiamo invitato i nostri lettori a rispondere ad un sondaggio incentrato proprio sul futuro di Vlahovic. Dal momento che l’attaccante serbo e la Juventus sono sempre più lontani dal trovare la quadra per il rinnovo, le chances di una sua cessione stanno aumentando in maniera esponenziale. Da qui la necessità di trovare acquirenti pronti a far saltare il banco con l’offerta.

E così, gli utenti di calciomercato.it hanno risposto a questa domanda: “Vlahovic e il futuro incerto alla Juve: il bomber serbo farebbe comodo al Milan: eventualmente quale contropartita dovrebbe chiedere Giuntoli in cambio?“. Il 41% dei votanti ha ‘caldeggiato’ l’opzione Theo Hernandez, ritenendo la possibile cessione dell’esterno francese funzionale all’acquisto di un bomber di ‘razza’ come Vlahovic. ‘Insegue’ come seconda opzione Reijnders (30,8%), nelle scorse settimane accostato al Real Madrid e a diversi club di Premier. A chiudere il podio è invece la candidatura di Tomori, il cui inserimento nell’eventuale scambio con Vlahovic è stato caldeggiato soltanto dal 28.2% dei votanti.