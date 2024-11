Verona-Inter, Lautaro dà forfait: scelta clamorosa di Inzaghi in attacco

Il capitano nerazzurro salterà la gara del Bentegodi in programma oggi alle 15. Ecco chi giocherà al fianco di Thuram

Tegola Lautaro per Inzaghi a poche ore dalla sfida col Verona, anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A e opportunità per l’Inter per balzare in testa alla classifica.

Il capitano nerazzurro ha la febbre e ha già lasciato il ritiro per far ritorno a Milano. Inzaghi conta di riaverlo a disposizione per la partita di Champions League contro il Lipsia di martedì prossimo. Oggi l’argentino era comunque destinato alla panchina, a vantaggio di uno tra Taremi, Arnautovic e Correa. E le ultime danno a sorpresa, ma non troppo visto che era già stato provato ieri nella rifinitura, favorito proprio quest’ultimo.

Molto probabilmente sarà il ‘Tucu’ a far coppia davanti con Marcus Thuram, l’intoccabile in attacco del tecnico interista, perlomeno in questa prima parte di stagione. D’altronde il francese è stato spesso e volentieri decisivo, segnando 8 gol e realizzando 5 assist in 15 partite.

Verona-Inter, Correa verso la prima presenza da titolare. Futuro lontano dai nerazzurri

Se la scelta venisse confermata, per Correa si tratterebbe della prima presenza stagionale da titolare. La prima, soprattutto, dopo il ritorno dal prestito al Marsiglia e un’estate in cui è stato fatto l’impossibile per mandarlo via. La stima di Inzaghi nei suoi confronti, però, sembra rimasta intatta.

Più volte il mister piacentino lo ha elogiato pubblicamente, schierandolo a gara in corso in tre occasione. E sempre in momenti delicati, come per esempio all’Olimpico contro la Roma, oppure ad Udine e in casa col Monza. Mai in Champions perché non è stato iscritto nella lista UEFA. Il futuro dell’argentino sarà sicuramente lontano dall’Inter, dato che non c’è l’intenzione di rinnovare il contratto che scade a fine stagione. Non da escludere del tutto una sua partenza a gennaio, una partenza che potrebbe portare a un nuovo arrivo. In tal senso è riemerso il nome di Chiesa.