Troppa Atalanta per il Parma: Retegui-Lookman, è una Dea da scudetto

Tris della formazione di Gasperini al Tardini e nerazzurri che raggiungono l’Inter al primo posto in classifica

Una partita mai in discussione, un risultato che è un messaggio chiaro al campionato: l’Atalanta nella lotta allo scudetto c’è e probabilmente ci sarà fino alla fine.

La squadra di Gasperini ha vita (quasi) facile sul campo del Parma: la formazione di Pecchia ha un sussulto di orgoglio soltanto in avvio di secondo tempo e sembra poter riaprire la partita, ma Lookman spegne subito i sogni di rimonta ducali. Parte forte la Dea che dopo quattro minuti va già in gol con Retegui e ha più volte l’occasione del raddoppio.

Lo segna con Lookman, ma il Var annulla per un millimetrico fuorigioco. I padroni di casa faticano a ripartire e sembrano troppo vulnerabili in difesa, così al 39′ è Ederson a siglare il 2-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa il Parma scende in campo con un altro piglio e i frutti arrivano subito: al 49′ è Cancellieri a presentarsi a tu per tu con Carnesecchi e segnare il 2-1.

Serie A, Parma-Atalanta 1-3: marcatori e classifica

Il gol accende ancora di più la formazione di Pecchia che occupa costantemente la metà campo avversaria, ma non riesce ad essere incisiva sotto porta.

Gasperini è nervoso e si fa espellere, ma l’Atalanta non perde la calma e confeziona il contropiede con cui Lookman va ancora in gol: anche in questo caso tutto inutile per posizione di fuorigioco. L’inglese però ha voglia di mettere il suo nome nel tabellino di marcatori e ci riesce al 75′ con il gol che chiude di fatto la partita. Vince 3-1 l’Atalanta sul Parma e si porta in testa alla classifica, insieme all’Inter, in attesa di Napoli-Roma di domani pomeriggio. Il risultato del Tardini è un messaggio chiaro: l’Atalanta è davvero una candidata allo scudetto.

PARMA-ATALANTA 1-3: 4′ Retegui (A), 39′ Ederson (A), 49′ Cancellieri (P), 75′ Lookman (A)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* e Atalanta* punti 28, Napoli 26, Lazio, Fiorentina e Juventus* 25, Milan 19, Bologna** 18, Udinese 16, Empoli 15, Torino 14, Roma e Parma* 13, Verona* 12, Cagliari, Como e Genoa 10, Lecce 9, Monza e Venezia 8.

* una partita in più

** una partita in meno