Milan-Juventus, è subito bufera arbitrale: “Ha l’immunità”

Ecco cosa è successo nel corso del primo tempo tra rossoneri e bianconeri: arrivano nuove polemiche

Primo tempo piuttosto equilibrato a San Siro, che ha visto Milan e Juventus sostanzialmente ‘annullarsi’ in un primo tempo avaro di grandi emozioni. Sebbene i bianconeri si siano fatti apprezzare maggiormente per un giro palla più fluido nella propria metà campo, la compagine di Thiago Motta non è riuscita a scardinare la retroguardia di Fonseca. Di contro, i rossoneri quando hanno potuto hanno provato ad ‘accendere’ le corsie esterne con un Leao particolarmente ispirato.

Fino a questo momento, semmai, a far storcere il naso a non pochi tifosi rossoneri è stata la gestione dei cartellini da parte di Daniele Chiffi. Sotto la lente di ingrandimento, infatti, sono finiti un paio di interventi di Federico Gatti. Dopo aver ritardato una ripresa del gioco, il difensore bianconero ha fermato ‘con le cattive’ una sortita di Alvaro Morata. Il difensore bianconero per questo intervento non è stato ammonito, salvo poi finire sul taccuino dei cattivi al minuto 27, sempre per un intervento a discapito dell’attaccante spagnolo. Presa di posizione che ha calamitato non pochi dubbi: tra le file del Milan, che avrebbero voluto un provvedimento precedente, ma anche sul lato bianconero, che ha visto come ‘compensativo’ il cartellino giallo sventolato in faccia a Gatti, dopo l’ammonizione per proteste comminata a Rafa Leao. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguard:

