Milan-Juventus: disastro Emerson, poi fischi per tutti

Non ci sono dubbi sulla partita negativa del calciatore del Diavolo, sostituito a cinque minuti dalla fine del match di San Siro. Poi fischi per tutti

Partita da dimenticare per il calciatore, sostituito da Paulo Fonseca a cinque minuti dalla fine. San Siro così non lo ha perdonato, fischiandolo pesantemente.

Il protagonista in negativo di Milan-Juventus è stato Emerson Royal, autore di una prestazione davvero da dimenticare e contestato dal pubblico al momento del cambio.

In una sfida, davvero incolore, dove né i rossoneri di Paulo Fonseca né i bianconeri di Thiago Motta si rendono pericolosi, a vincere è davvero la noia. Nemmeno i cambi, con gli ingessì di Pulisic e Chukwueze, sono riusciti a dare una scossa alla gara.

Milan-Juventus, tifosi furiosi: rabbia sugli spalti

Nella seconda parte della ripresa, dagli spalti di San Siro sono così arrivati i primi mugugni dei tifosi, sfociati nei fischi per Emerson Royal, al momento del cambio. Ma non si sono fermati.

La Curva Sud, così come il resto dello stadio, al fischio finale ha, infatti, contestato pesantemente la squadra, che stasera non è mai stata all’altezza della situazione. Il Diavolo, di fatto, non è riuscito a calciare in porta in 94 minuti di gioco, tra tempo effettivo e recupero. I sostenitori rossoneri non hanno dunque perdonato la prestazione del Milan, davvero da dimenticare.