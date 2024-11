Inzaghi prima coccola Correa, poi svela: “Stop precauzionale per Acerbi”

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Verona-Inter, il tecnico piacentino ha toccato diversi temi, fornendo anche ragguagli sulle condizioni del difensore italiano

Grazie ad una prestazione perfetta dal punto di vista tecnico-tattico, l’Inter ha espugnato il Bentegodi, conquistando tre punti di vitale importanza. Il pokerissimo con il quale i nerazzurri si sono imposti a discapito dell’Hellas Verona è stato letteralmente un avviso alle altre pretendenti alla lotta Scudetto. Una prova di forza, maturata in una partita nella quale Inzaghi ha avuto risposte importanti anche da Correa. Dell’apporto fornito dall’attaccante argentino, oltre che dall’infortunio accorso ad Acerbi, ha parlato Inzaghi ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida contro l’Hellas:

CORREA E LE ROTAZIONI IN ATTACCO – “Correa si sta allenando molto bene. Sappiamo che la concorrenza è grande; ma già prima dell’altra sosta a Roma è entrato. Non avevo nessun dubbi: Correa era sicuro di giocare, dovevo scegliere tra Thuram e Arnautovic. Sono contento per ‘El Tucu’ e per la prestazione dei ragazzi: partita seria, abbiamo fatto una grande gara.

PASSAGGIO A QUATTRO NEL FINALE: “Una soluzione, poi nel secondo tempo avevo bisogno di far rifiatare qualche calciatore perché Barelli e Bastoni avevano giocato in Nazionale, che ti toglie molte energie fisiche e mentali. L’unico motivo di preoccupazione è rappresentato dal problemino Acerbi: il ragazzo ha detto che per precauzione ha chiesto il cambio, sentendo qualcosina al flessore. Speriamo di riaverlo presto“.

CRESCITA DI MARCUS THURAM – “Penso che Marcus abbia fatto grandissime cose anche l’anno scorso. Chiaramente quest’anno sa che doveva fare di più in fase realizzativa: l’anno scorso ne ha fatti tanti, ma secondo me doveva farne di più. Marcus è stato bravissimo, veniva da una partita dove aveva speso molte energie: si è presentato con grandissima voglia e attenzione, si sta togliendo delle soddisfazioni come tutti gli altri suoi compagni”.

QUOTA DI PUNTI IN CHAMPIONS LEAGUE – “Per gli ottavi mancano ancora almeno 7-8 punti, ma al di là di quello vogliamo continuare così. Sappiamo che adesso affrontiamo due squadre tedesche che stanno facendo grandi cose negli ultimi due-tre anni. Cercheremo di fare una grande partita davanti ai nostri tifosi”.