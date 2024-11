“Impresentabile”: Koopmeiners nella bufera, nuovo ‘caso’ alla Juve

Koopmeiners finisce nel mirino dei tifosi dopo la prestazione di San Siro contro il Milan. Le reazioni sull’olandese

Il primo gol stagionale arrivato con la maglia dell’Olanda non sblocca Koopmeiners alla Juventus. Il centrocampista olandese ex Atalanta, avanzato al posto di Vlahovic come “falso nove”, ha faticato parecchio ed è stato uno dei peggiori in campo per la Juve.

Koop è rimasto ancora a secco nonostante la posizione avanzata. Ma non solo l’astinenza dal gol: a preoccupare oggi è stata soprattutto la prestazione dell’ex Atalanta e la sua condizione fisica. L’olandese appare ancora in ritardo di condizione ed alcuni tifosi bianconeri iniziano già a scaricarlo. “Impresentabile“, si legge addirittura sui social, altri sostenitori della Juve invece parlano già di flop.

Milan-Juventus, Koopmeiners “impresentabile”: tifosi contro l’olandese

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Un paio di considerazioni: 1. Al rientro dalla sosta, con la squadra distrutta, è un punto che vale oro 2. Koopmeiners ad oggi è impresentabile, accettatelo perchè è la verità 3. Savona difensivamente è stato molto sottovalutato da tutti, ha fatto una signor partita — PORTINAJA (@LPortinaia1) November 23, 2024

Vista l’emergenza e la mancanza di alternative direi che è un punto da non buttare. Oggi #Koopmeiners veramente disastroso, sembrava facesse fatica perfino a stare in piedi. Molto bene #Savona. #FinoAllaFine #MilanJuve — Alessio Mazzei (@Adp87Alessio) November 23, 2024

#Koopmeiners mi fa rivalutare l’ acquisto di Arthur — Paul Mc Eith 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@mc_eith) November 23, 2024

Partita orrenda Juve maluccio Milan malissimo K. Thuram molto bene Koopmeiners molto male 10 clean sheets — fabio (@fabio200908) November 23, 2024