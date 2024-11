Il flop di mercato divide la Juventus: “Impossibile rinnegare 50 milioni” | ESCLUSIVO

La Juve attesa dal big match contro il Milan, ma tiene sempre banco alla Continassa il tema mercato in vista della finestra di gennaio

La Juventus sarà di scena questo pomeriggio a San Siro senza sette giocatori e la coperta è cortissima quindi per Thiago Motta in vista del match contro il Milan.

Alla lunga lista si è aggiunto anche Dusan Vlahovic, tornato con un problema muscolare alla coscia dopo la parentesi in nazionale con la Serbia. Il centravanti sarà out per la gara odierna e rischia anche di saltare lo scontro in Champions League nella tana dell’Aston Villa di mercoledì prossimo. Motta si ritrova senza un attaccante di ruolo e dovrà adattare Weah, Yildiz o Koopmeiners fa falso nueve, ma occhio anche alla possibile sorpresa McKennie vista la botta rimediata in allenamento dal connazionale e figlio d’arte.

Inoltre all’appello a centrocampo mancherà ancora Douglas Luiz, fermo dopo il fastidio alla coscia rimediato nel riscaldamento della sfida di Champions contro lo Stoccarda. Il brasiliano, vero oggetto misterioso dell’ultimo mercato della ‘Vecchia Signora’, oltre alla sfida con il Milan salterà anche l’incrocio da ex con l’Aston Villa e potrebbe rientrare nella trasferta di Lecce.

Calciomercato Juventus e il caso Douglas Luiz: “Non sarà lui il sacrificato a gennaio”

Sul conto di Douglas Luiz, inoltre, iniziano ad addensarsi delle nubi in merito al futuro in maglia bianconera, specialmente se fosse lo stesso centrocampista classe ’98 a chiedere la cessione alla riapertura del mercato.

Sul brasiliano si è espresso Giovanni Cobolli Gigli: “Esiste un momentaneo punto interrogativo su Douglas Luiz e leggo di un possibile addio a gennaio – le parole dell’ex presidente bianconero a ‘Juve Zone’ sul canale You Tube di Calciomercato.it – Però mi sembra impossibile rinnegare un investimento da 50 milioni di euro, per un rodaggio un po’ lento di un giocatore che in passato ha dimostrato di essere un punto fermo delle squadre di cui ha fatto parte“.

Sempre a ‘Juve Zone’ è intervenuto anche Michele De Blasis in merito al futuro di Douglas Luiz: “Tendo ad escludere che possa essere lui a lasciare la Juve, non credo che sarà eventualmente il brasiliano il sacrificato a gennaio. Bisogna però dire, allo stesso modo, che per il momento il suo acquisto è un flop e quando ha giocato ha fatto solo danni – spiega il giornalista di ‘Oggi Sport Notizie’ – Inoltre, c’è questo infortunio che lo sta tenendo fermo da oltre un mese e questo rende ancora più complicato io suo adattamento. Anche perché la Serie A è diversa rispetto a un campionato più agonistico come la Premier League, mentre in Italia devi ragionare di più e a livello tattico è un calcio diverso”.