Donnarumma all’Inter, ma è il suo erede: affare con il club amico

Il club nerazzurro ha messo gli occhi sull’erede di Gianluigi Donnarumma: il colpo può decollare attraverso una società amica

Da anni si parla sempre di Gianluigi Donnarumma, in positivo, in negativo, forse semplicemente troppo. Trattato per anni come il predestinato dell’Italia tra i pali, è il riferimento di Luciano Spalletti in nazionale e del PSG, ma soprattutto uno dei portieri più forti al mondo per doti fisiche e tecniche.

L’ex Milan ha rotto molto male con il club rossonero dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto, ma ormai è da tempo acqua passata, tanto che spesso l’estremo difensore viene accostato a un ritorno in una big italiana, spesso senza che sia mai iniziata alcuna trattativa. È il gioco del calciomercato.

Se vedere il prodotto del settore giovanile del Milan con la maglia dell’Inter sembra quasi utopia, lo stesso non si può dire di un talento del calcio italiano, che ancora deve mostrare tutte le sue qualità, ma ha delle potenzialità pazzesche che è pronto a mettere a disposizione a chi punterà su di lui.

L’Inter tenta di acquistare l’erede di Donnarumma: operazione low cost

Diego Mascardi è un nome che potrebbe non dirvi molto, ma parliamo di un ragazzo di 18 anni in forza allo Spezia, che ha un fisico pazzesco e un futuro splendente davanti. Alto quasi due metri, non è ancora riuscito a giocare con i liguri in quest’edizione della Serie B, ma in prospettiva parliamo di un estremo difensore che potrebbe scrivere pagine importanti del calcio italiano, passo dopo passo.

L’Inter l’ha messo nel mirino, come riportato da ‘InterLive.it’ e seguirà la sua crescita in questa stagione, soprattutto nell’ottica della costituzione di una squadra B, progetto che Beppe Marotta vuole portare a termine da giugno prossimo, sulla linea di quanto fatto da Juventus, Milan e Atalanta.

Mascardi potrebbe essere il profilo giusto per ottenere grande risalto in un progetto di questo tipo, anche perché i rapporti con lo Spezia sono ottimi e lo dimostra il prestito di Francesco Pio Esposito – tra i tanti -, che sta dando ottimi risultati. La valutazione del portiere, inoltre, è piuttosto bassa: meno di un milione di euro.